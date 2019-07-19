Dünyanın en iyi 10 Four Seasons otelinden biri İstanbul’da
39 dakika önce
Lüks turizm alanında dünyanın en fazla takip edilen dijital platformları arasında yer alan Luxury Travel Diary, dünyadaki en iyi 10 Four Seasons otelini listeledi.
Lüks turizm alanında dünyanın en fazla takip edilen dijital platformları arasında yer alan Luxury Travel Diary, dünyadaki en iyi 10 Four Seasons otelini listeledi. Listede İstanbul Beşiktaş
'ta bulunan Four Seasons Hotel
Istanbul at the Bosphorus da yer aldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:32
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