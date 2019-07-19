Son Dakika Haberleri: Dünyanın en iyi 10 Four Seasons otelinden biri İstanbul’da
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Dünyanın en iyi 10 Four Seasons otelinden biri İstanbul’da

39 dakika önce

Lüks turizm alanında dünyanın en fazla takip edilen dijital platformları arasında yer alan Luxury Travel Diary, dünyadaki en iyi 10 Four Seasons otelini listeledi.

Dünyanın en iyi 10 Four Seasons otelinden biri İstanbul’da, System.String[]
Lüks turizm alanında dünyanın en fazla takip edilen dijital platformları arasında yer alan Luxury Travel Diary, dünyadaki en iyi 10 Four Seasons otelini listeledi. Listede İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus da yer aldı.
Four Seasons Hotel, İstanbul Beşiktaş, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:32 
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