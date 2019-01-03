Son Dakika Haberleri: Dünyanın En İyi 50 Öğretmeni' Arasına Giren Dilek Öğretmen, Avrupa Parlamentosu'nda Konuşacak

Dünyanın En İyi 50 Öğretmeni' Arasına Giren Dilek Öğretmen, Avrupa Parlamentosu'nda Konuşacak

16 dakika önce

HİNT asıllı işadamı Sunny Varkey'in eğitim alanında projeler geliştirmek amacıyla kurduğu, onursal başkanlığını ABD eski başkanlarından Bill Clintonın üstlendiği Varkey Gems Vakfı tarafından 2014'te düzenlenen 'Küresel Öğretmen Ödülü Komitesi'nin seçtiği 'En iyi 50 Öğretmen' arasında...

Dünyanın En İyi 50 Öğretmeni' Arasına Giren Dilek Öğretmen, Avrupa Parlamentosu'nda Konuşacak, System.String[]
HİNT asıllı işadamı Sunny Varkey'in eğitim alanında projeler geliştirmek amacıyla kurduğu, onursal başkanlığını ABD eski başkanlarından Bill Clintonın üstlendiği Varkey Gems Vakfı tarafından 2014'te düzenlenen 'Küresel Öğretmen Ödülü Komitesi'nin seçtiği 'En iyi 50 Öğretmen' arasında sınıf öğretmeni Dilek Livaneli'ye (36) de yer verildi. Bu alanda ilk Türk öğretmen olan o dönem Samsun'un Çarşamba ilçesi Kumköy İlkokulu'da görev yapan Dilek Livaneli'ye Avrupa Parlamentosundan davet geldi. AB Parlamentosu Milletvekili ve AB Karma Parlamentolararası Komite Başkan Yardımcısı Miltiadis Kyrkos tarafından gönderilen davet mektubu Dilek Livaneli'ye ulaştı.

YOKTAN VAR ETME MÜCADELESİ

8-10 Ocak tarihleri arasında Brüksel'de düzenlenecek 'Faces of Civil Society Actors in Turkey' adlı etkinlikte, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin yanı sıra Livaneli de bireysel olarak yer alacak. Livaneli, Avrupa Parlamentosu'nda resmi konuşmacı olarak bulunacak. Parlamento ana salonunda yapılacak olan sergide ise Dilek Livaneli'nin meslek hayatında yaptığı hizmetler sergilenecek. Sergide ayrıca Livaneli'ye ait videolar led ekranda ziyaretçiler tarafından izlenebilecek.

Şu an İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Dilek Livaneli, "Bir köy okulu öğretmeni olarak tek başıma bir sivil toplum örgütü gibi yıllarca çalıştım, çabaladım. Yoktan var etme mücadelesi verdim. Bu kadar önemli bir davette hikayemi paylaşacak olmaktan ve parlamentoda düzenlenecek sergide yer almaktan son derece mutluyum, gururluyum. Ülkemin değerlerini en güzel şekilde temsil edeceğim" dedi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:40 

Amerika Birleşik Devletleri, Sunny Varkey, Avrupa, Güncel
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