Dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasına Türkiye'den Çankaya ve Sabancı girdi
1 saat önce
Dünyadaki yüksek öğrenim kurumlarıyla ilgili araştırmalar yapan Times Higher Education (THE) dergisinin 'dünyanın en iyi üniversiteleri' listesinde 92 ülkeden 1400 üniversite arasında İngiltere'den Oxford Üniversitesi zirvede yer aldı.
Dünyadaki yüksek öğrenim kurumlarıyla ilgili araştırmalar yapan Times Higher Education (THE) dergisinin 'dünyanın en iyi üniversiteleri' listesinde 92 ülkeden 1400 üniversite arasında İngiltere'den genel puanlamada 95.4 ile Oxford Üniversitesi zirvede yer aldı.
Oxford Üniversitesi'nin son 4 senedir 'en iyi yüksek öğrenim kurumu' seçildiği listenin ilk 10'unda 7 Amerikan ve 3 İngiliz üniversitesi yer alırken, ilk 500'e Türkiye'den Sabancı ve Çankaya Üniversiteleri girdi.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:30
İngilizlerden Vedat Muriç'e büyük övgü! İngiliz hükümeti anlaşmasız Brexit senaryosunu 20 maddede açıkladı Kadın siyasetçinin "çok eşlilik" vaatli seçim afişi büyük tepki çekti İspanya'da ayrılıkçı 12 Katalan siyasetçiyle ilgili son karar öncesi, dev bir gösteri düzenlendi