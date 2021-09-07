Dünyanın en iyi breaking dansçılarından tavsiyeler - Son Dakika

Breaking dansçıları Red Bull BC One Türkiye öncesi ilham veremek amacıyla tavsiyelerini paylaştı.

Her yıl dünyanın en iyi B-Boy ve B-Girl'lerini belirlemek için düzenlenen ve küresel anlamda en prestijli breaking yarışması olarak bilinen Red Bull BC One Türkiye 10 Ekim'de İzmir'de geçekleşiyor. Yeteneklerini kitlelere göstermek isteyen herkesin başvuru yapabileceği yarışmaya 21 Eylül tarihine kadar başvuru yapmak mümkün. Yarışma öncesinde, bu zamana kadar breaking sahnesinde iz bırakan B-Girl ve B-Boy'ları, geleceğin dansçılarına başarının ipuçlarını sıraladı.

Redbull.com ise en iyilerden gelen önerileri okuyucularıyla paylaştı.

Çocukluğu sanat ve sporla iç içe geçen Nadia, 2002 yılında B-Girl kariyerine başladı ve şimdilerde da Funky Style Crew ile dans ediyor. Nadia, "Yapacağınız hareketleri müzik belirler. Müzik ne anlatıyorsa, dansınız da onu destekler. Kısacası, her hareket müziğin sonucunda gelişir!" tavsiyesinde bulunuyor."

Breaking dünyasında 20 yıllık bir kariyere sahip olan Rokafella, kariyerini şu sözlerle anlatıyor: "New York sokaklarında, baskı altında büyüdük. Ailem avukat olmamı istedi. Ben başladığımda kimse bir kıza breaking öğretme konusunda hevesli değildi ama asla pes etmedim."

Doğma büyüme Parisli olan Jeskilz, 2000'lerin başında breaking'e başladı. Paris'ten New York'a uzanan yolculuğunun ardından, Rock Steady Crew ile dans etti ve şimdi de Los Angeles'ta hayalini yaşayarak birçok dansçıya ilham oldu. Jeskilz de tam olarak hayali breaking olanlara şu sözlerle tavsiye veriyor: "Amacım, başkalarına ilham olmak ve hayattaki amaçlarını bulmalarını sağlamak. Böylece hep birlikte güçlenebilir, insanların fikirlerini değiştirebilir ve dansımızla fark oluşturabiliriz."

Ankaralı olan Jemrayy, kondisyonunu sık sık antrenman yapmaya ve destekleyici güç-denge çalışmaları sayesinde sağlıyor. 2019 yılında Red Bull BC One Cypher'ın Türkiye ayağında birinci olan Jemrayy, Hindistan'da gerçekleşen dünya finallerinde Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanmıştı. Yarışlara hazırlanma sürecinin daha çok mental olduğunu aktaran genç B-Girl bunda ortamın, müziğin etkili olduğunu ve motivasyonunu yüksek tutmak için her gün dans ettiğini aktarıyor. Her günü en az 2-3 saat antrenmanla geçiyor. Sırrını ise her hareket için 'çok çalışmak' olarak ifade ediyor. Bu teknikleri bıkmadan usanmadan, doğru ve estetik yapabilmek için çok çalışmak gerekiyor.

2020'de online olarak gerçekleşen Red Bull BC One E-Battle'da Türkiye'deki rakiplerini geride bırakarak öne çıkan B-Girl Jemrayy, elemelerde finale kalan son 64 yarışmacı arasında mücadele etmiş ve ülkemizi başarıyla temsil etmişti. Jemrayy gelecek yarışmalarda da birçok başarı elde ederek Türkiye'nin göğsünü kabartmaya hazırlanıyor.

2019 yılında Red Bull BC One Cypher'ın Türkiye ayağında tüm rakiplerini eleyerek birinci olan B-Boy Thie Fox, Hindistan'da gerçekleşen dünya finallerinde Türkiye'yi temsil etmişti. Elemelerde finale çok yaklaşan Thie Fox, Türkiye adına ilk kez bu kadar ilerleyerek son şans karşılaşmasında ülkemizi temsil etti. Henüz kariyerinin başında olan genç dansçı, gelecek yıllarda birçok uluslararası başarı elde ederek Türkiye'nin göğsünü kabartmaya hazırlanıyor. Hareketlerdeki başarısının sırrını ise; "disiplinli çalışmak" ve "hareketi kendi bedenini göz önünde tutarak yani bedeninin farkında olarak geliştirmek" olarak aktarıyor.

FİNALİSTLER DENEYİMLİ JÜRİNİN OYLARIYLA BELİRLENECEK

Dünyanın en geniş katılımlı teke tek breaking yarışması Red Bull BC One, 2004 yılından beri 30'u aşkın ülkede binlerce dansçının katılımıyla düzenleniyor. 10 Ekim'de gerçekleşecek Red Bull BC One Türkiye Finali'nde elemeleri atlayan adaylar için final yarışı düzenlenecek. Türkiye'deki en iyi B-Boy ve B-Girl'ü ise, daha önce Red Bull BC One dünya finallerinde yarışmış olan B-Boylar Lil Zoo, Killa Kolya ve Türkiye dans sahnesinden Okan Aydoğan belirleyecek. Red Bull BC One Türkiye Finali'ne dair detaylı bilgiyi redbullbcone.com adresinden edinmek mümkün.

BÜYÜK FİNAL KASIM'DA POLONYA'DA

Yeteneğine güvenen herkesin yarışabileceği Red Bull BC One Cypher'da önce Türkiye'deki en iyi B-Boy ve B-Girl belirlenecek. Ardından her ülkenin finalisti, dünya finalinde 'en iyi' olabilmek için ter dökecek. Red Bull BC One Cypher'ın Türkiye ayağının ardından dünya finali kasımda Polonya'da gerçekleşecek.

-İHA-