Dünyanın en iyi destinasyon düğün planlamacıları Türkiye'de buluşacak! - Son Dakika

Dünyanın en iyi destinasyon düğün planlamacıları Türkiye'de buluşacak!

26.01.2021 14:29
Dünyanın en iyi destinasyon düğün planlamacıları Türkiye'de buluşacak!, System.String[]

İstanbul, 2021 yılında romantik seyahat endüstrisi profesyonelleriyle birlikte, alanında uzman ve otorite konuşmacılara ev sahipliği yapacak.

TravelShop Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Murtaza Kalender'in girişimleriyle, Uluslararası Destinasyon Düğün Planlamacıları Derneği'nin 2021yıllık etkinliği İstanbul'da gerçekleştirilecek. İstanbul, Uluslararası Destinasyon Düğün Planlamacıları Derneği IADWP'nin bu özel etkinliği için 3 aday şehir ile yarıştı.

06-09 Eylül 2021 tarihleri ??arasında, Istanbul Pullman Hotel'de gerçekleşecek olan bu etkinliğe şimdiden yoğun bir ilgi var. IADWP'nin Avrupa ve Asya'dan Sorumlu Başkanı ünvanını da taşıyan TravelShop Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Murtaza Kalender, dernek profesyonellerini İstanbul konusundaki kararlarına ikna etmek için bizzat Meksika'ya gitti ve destinasyon olarak 3 farklı şehir arasından seçilmesinde büyük rol oynadı.

Murtaza Kalender konu hakkında şunları söyledi; "Sektörün önde gelen profesyonellerini Türkiye'ye getirmekten son derece mutluyum ve bunu yapmak aslen o kadar da zor bir şey değildi. Çünkü Türkiye bu tür etkinlikler vesilesiyle tüm dünya destinasyonları arasında düğün planlamacılarına büyük fırsatlar sağlamak için harika bir destinasyon olduğundan başarı sadece bana ait değildi. Bu başarı öyküsü bir bütün olarak ülkeye ve özellikle İstanbul'a ve pek tabii ki bu mesleğin paydaşlarına, topyekün Turizm camiamıza aittir çünkü bu başarı Türkiye'deki tüm başarılı Turizmciler ve dernekler, başta Türk Hava Yolları, Istanbul Turizm Derneği (ISTTA), Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak diğer birçok resmi kurumun kısacası sektöre hizmet eden tüm meslektaşlarımızın başarılarının bir yansımasıdır.

Bu vesileyle, 06-09 Eylül 2021 tarihleri ??arasında Türkiye'de gerçekleşecek olan bu özel etkinliğe, tüm Türk Turizm meslektaşlarımızı davet ediyor, bu sektördeki herkesin bize ve bu etkinliğe katılmasını bekliyoruz. Tüm meslektaşlarımız gönül rahatlığıyla bu etkinliğe katılabilirler.

Etkinliğin sonrasında Kapadokya, Bodrum, Kuşadası/ Efes, Pamukkale ve Antalya'ya eğitim gezileri düzenlenecek olup 13 Eylül 2021 tarihi itibariyle de yine Antalya'da, Dünya'nın en iyi düğün organizatörlerine yönelik olarak ödül töreni düzenlenecek."

Dünyanın en iyi destinasyon düğün planlamacıları Türkiye'de buluşacak!

İstanbul, Türkiye, Eylül, Düğün, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Tourism Today

Son Dakika Magazin Dünyanın en iyi destinasyon düğün planlamacıları Türkiye'de buluşacak! - Son Dakika Magazin


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