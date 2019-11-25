"Dünyanın en iyi hücumbotları Türkiye'de üretiliyor"

Türkiye'de inovasyon ve üretilen yerli teknolojilere dikkat çekmek amacıyla yapılmaya başlanan Teknorama Toplantıları'nın ilkine tasarım ve savunma sektörünün önde gelen isimlerinden Dr. Ekber İ.N. Onuk konuk oldu. Kurdukları tersanede dünyanın en hızlı hücumbotlarını geliştirdiklerini belirten Dr. Onuk, "Açık ara dünyanın en iyisiyiz. Türkiye'de şu anda bunu söyleyebilen başka bir kurum olduğunu sanmıyorum" dedi.

Altınbaş Üniversitesi'nin küresel rekabet ortamında Türkiye'de inovasyon ve üretilen yerli teknolojilere dikkat çekerek destek olmak ve bu alanda bir farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği Teknorama toplantıları başladı.

Üniversitenin Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Talat Çiftçi önderliğinde düzenlenen Teknorama toplantılarının ilk konuğu, yerli otomobil Anadol'un tasarım ekibinde de görev yapan Dr. Ekber İ.N. Onuk oldu. Dr. Onuk, "Bir Konseptin Yaratılışı ve Ötesi Bir Tutku: "Tasarım-Mühendislik-İmalat" başlıklı" sunumunda başarı sırrının tutkuda yattığını vurgulayarak, "Başarı ancak çalışma, inanç, sabır ve ısrarla sağlanabilir" diye konuştu.

"HÜCUMBOTLARIMIZ DÜNYA SULARINDA"

Sunumunda Türk otomotiv sektörünün öncü şirketlerinden Otosan'da STC-16 Böcek modellerini nasıl yarattıklarını anlatan Dr. Ekber İ.N. Onuk, bu sektördeki başarıları sonrasında kendi markasıyla teknoloji geliştirmek için yola çıktığını belirtti.

Kurdukları tersanede ileri kompozit teknoloji ile geliştirdikleri hücumbotların teknolojide dünyanın en iyisi olduğunu belirten Dr. Onuk, Türk Silahlı Kuvvetleri için geliştirdikleri 'Onuk MRTP' tipi hücumbotların teknik özelliklerini anlattı. Dr. Ekber İ.N. Onuk, ürettikleri 151 hücumbotun çeşitli ülkelerde şu anda dünya sularında bulunduğunu belirtti.

"BAŞARININ SIRRI, RAKİPLERDEN DAHA HIZLI ÖĞRENMEK"

Dünyanın en hızlı hücumbotlarını geliştirdiklerini belirten Dr. Ekber İ.N. Onuk, "Açık ara dünyanın en iyisiyiz. Türkiye'de şu anda bunu söyleyebilen başka bir şirket olduğunu sanmıyorum" dedi.

Dr. Onuk, 'Onuk MRTP34' modelinin üzerine ASELSAN tarafından geliştirilen 30 milimetrelik top yerleştirdiklerini belirterek Türkiye'nin kendi üretimi olan savaş platformu üzerine kendi geliştirdiği silah sistemini yerleştirip dünyaya ihraç edebilen beş-altı ülkeden biri haline geldiğini de belirtti.

"Sürdürülebilir yegane avantaj, rakiplerden daha hızlı öğrenebilmektir" diyen Dr. Onuk, hedeflerini seçerken spesifik, açık ve seçik şekilde tarif edilmiş, ölçülebilir, başarılabilir, yapılabilir, şirket için anlamı olan ve izlenebilir olmalarına dikkat ettiklerini belirtti.

Dr. Ekber İ.N. Onuk, Türkiye'nin teknoloji geliştirme yeteneği açısından dünyanın diğer ülkelerinden hiçbir eksiği olmadığını belirterek, "Bunun aksi yöndeki görüşleri kabul etmiyorum. Dünyanın en iyi teknolojilerini geliştirebiliriz" diye konuştu.

TEKNOLOJİNİN ÖNCÜLERİ ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ'NDE

Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Talat Çiftçi ise Dr. Ekber İ.N. Onuk'un sunumuyla ilgili yaptığı değerlendirmede başarısızlıktan korkmamak gerektiğini belirterek, "Hata yapmadan ve tekrar uğraşmadan başarı gelmiyor" dedi.Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Talat Çiftçi, Teknorama Toplantıları'nda teknoloji dünyasının öncü isimlerini ağırlamaya devam edeceklerini belirtti.