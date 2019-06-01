Son Dakika Haberleri: “Dünyanın en iyi işvereni” Turkcell
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“Dünyanın en iyi işvereni” Turkcell

57 dakika önce

Dünyanın önde gelen perakende şirketlerinin yarıştığı Dünya Perakende Ödülleri'nde Turkcell, "Yılın En İyi İşvereni" seçildi.

“Dünyanın en iyi işvereni” Turkcell , System.String[]
Dünyanın önde gelen perakende şirketlerinin yarıştığı Dünya Perakende Ödülleri'nde Turkcell, "Yılın En İyi İşvereni" seçildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:58 
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Ekonomi
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