“Dünyanın en iyi işvereni” Turkcell
57 dakika önce
Dünyanın önde gelen perakende şirketlerinin yarıştığı Dünya Perakende Ödülleri'nde Turkcell, "Yılın En İyi İşvereni" seçildi.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:58
Dünyanın önde gelen perakende şirketlerinin yarıştığı Dünya Perakende Ödülleri'nde Turkcell
, "Yılın En İyi İşvereni" seçildi.
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