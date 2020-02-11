Dünyanın en iyi kayak istasyonları açıklandı: Avrupa zirvede, Türkiye listede yok - Son Dakika
Son Dakika Dünya Dünyanın en iyi kayak istasyonları açıklandı: Avrupa zirvede, Türkiye listede yok - Son Dakika Dünya

Dünyanın en iyi kayak istasyonları açıklandı: Avrupa zirvede, Türkiye listede yok

6 saat önce

Kar kalınlığı, güvenlik, sezon uzunluğu, rakım ve hava sıcaklığından oluşan beş kritere göre hazırlanan listede Türkiye'den kayak merkezi bulunmuyor

Dünyanın en iyi kayak istasyonları açıklandı: Avrupa zirvede, Türkiye listede yok, System.String[]

Londra merkezli emlak şirketi Savills'in her yıl yayınladığı endekse göre dünyanın en iyi 56 kayak merkezinin 47'si Avrupa'da. Listede Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) 3, Kanada ve Japonya'dan 2, Şili ve Arjantin'den ise birer istasyon yer alıyor.


Kar kalınlığı, güvenlik, sezon uzunluğu, rakım ve hava sıcaklığından oluşan beş kritere göre hazırlanan listede Türkiye'den kayak merkezi bulunmuyor.

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Türkiye, Londra, Avrupa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:15 
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