Dünyanın En İyi Kenevir Tohumu Samsun'da

MÜSİAD Milli ve Yerli Üretim Üst Kurulu Başkanı Soner Meşe, Türk kenevirinin dünyada eşi benzeri olmadığını belirterek, "Dünyanın en iyi kenevir tohumu Samsun 'da" dedi.Müstakil Sanayiciler ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Samsun Şubesinin 21. Genel Kurulu gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurul faaliyet raporları ve gelir gider tablosunun okunması ile yönetimin ibra edilmesiyle başladı. Daha sonra genel kurula desteklerinden dolayı kurumlara hediyeler verildi. İhracat rakamları çok daha iyi yerlerde olabilir"Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ise açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Samsun Şube Başkanı Haluk Tan , 2018 yılında Samsun'un ihracat rakamlarının açıklandığında çok güzel ivme yakaladığını söyledi. Kenevir 'de ana pilot ilin Samsun olması kararını aldık"MÜSİAD Milli ve Yerli Üretim Üst Kurulu Başkanı Soner Meşe, Türkiye 'deki kenevir üretimi hakkında açıklamalarda bulundu. Kenevir konusunu MÜSİAD Yönetim Kurulu'nda gündeme getirdiklerini belirten Meşe, "Kenevir olayında yol haritamız şu şekilde: Türk keneviri adı tescillenmeli. Şu an kenevir olayında Türkiye'nin ana ili Samsun, ilçesi de Vezirköprü ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi. Allah onlardan razı olsun. Çok güzel çalışmalar yapılmış belli aşamalara gelinmiş. Biz MÜSİAD Yönetim Kurulu'nda kenevir olarak ana pilot ilin Samsun olması kararını aldık. Bundan sonra buradayız. Türk kenevirinin dünyada eşi benzeri yok. Üretim mesafesi olarak ta günde 12 santimetre uzayan ve 3 metreye çıkan başka bir kenevir yok. Bu, elimizdeki müthiş bir cevher. Kökünden çiçeğine kadar müthiş bir üretim sağlayacak. Sadece çiçeğinden aromatik kimya olarak dünya daki sistem 100 milyar dolar. Dünyanın en iyi kenevir tohumu Samsun'da. Acilen Türk Keneviri Araştırma Enstitüsü kurulması lazım. MÜSİAD olarak her gün Samsun'a gelmeye hazırız" diye konuştu."Ülkeye katkı sunmaya devam edeceğiz"MÜSİAD Genel Başkanvekili Dr. Ali Gür, 2018 yılının hem Türkiye hem de dünya ekonomik tarihinde önemli kavşakların geçildiği bir yıl olduğunu aktardı. 2018 yılının yıl kendilerine güçlü bir muhasebe yaptırarak güçlü yönleri, zayıf yönleri ve açıkları tespit etme imkanı verdiğini kaydeden Gür, "Geride bıraktığımız yıl zor bir yıl olmuştur ama zor olduğu kadar bizler için öğretici ve geliştirici yıl olmuştur. Türkiye zor bir yıl olacağı ön görülen 2019'a kendi siyasi ve ekonomik paradigması değişimini başlatarak iyi bir hazırlık yaparak girdi. Bu kararı MÜSİAD olarak desteklediğimizi ifade etmek istiyorum. 2018 yılı rakamlarına baktığımızda ilk iki çeyrekte yüzde 7.2 ve yüzde 5.3 büyüyen Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte ise gösterdiği yüzde 1.6'lık büyüme performansıyla birlikte programın ilk aşamasını başarılı bir şekilde tamamladığını göstermektedir. Tüketim merkezli ekonomiden üretimi temel alan ekonomiye geçişte bu süreci bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Bizler yeni yılda da üretmeye, ülkeye katkı sunmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu."Büyük bir aile anlayışıyla adımlar atılmalı"Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin , Samsun olarak büyük bir aile anlayışıyla siyasi irade, sivil toplum örgütleri ve tüm kesimlerle birlikte Samsun'da istihdamı geliştirme, üretimi artırma adına büyük adımlar atacaklarını ifade etti."Her rakamda müthiş bir yükseliş görüyoruz"AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan , Türkiye'nin bugün nereden nereye geldiğine baktıklarında yakalamış olduğu gelişme ivmesini önümüzdeki dönemde de hızlanarak devam ettireceğinden kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini belirtti. 2001 yılında Türkiye'de asgari ücretin 182 lira olduğunu hatırlatan Karaaslan, "Bugün ise asgari ücret 2 bin 20 lira. O günlerdeki ihracat rakamları 36 milyar dolar iken bugün 168 milyar dolara geldik. O günkü rakamlar ile bugünkü rakamları kıyaslıyoruz. Her rakamda müthiş bir yükseliş görüyoruz. Bunu yaparken ülkenin de şartlarının çok zor olduğunu biliyoruz. Mücadele veriyoruz, mücadele verirken de gelişmeye, değişmeye, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı."Samsun göç almaya başladı"Samsun Valisi Osman Kaymak ise Samsun'un potansiyeli olan bir il olduğuna vurgu yaptı. Samsun'un yetişmiş insan gücüyle önemli illerden bir tanesi olduğuna dikkat çeken Vali Kaymak, "Samsun, turizm, ticaret, sağlık, spor, tarım alanlarında önemli bir şehir. Samsun geçmişte göç veren illerden biriydi. Şimdiki verilere göre ise Samsun göç almaya başladı. Son yıllarda yapılan kentleşme çalışmaları Samsun'u çevre iller arasında tercih edilen il yapmaya başladı. Samsun böyle güzelliklerini korurken gelecekte daha yaşanılabilir, yaşam kalitesi yüksek insanların iş AŞ derdine düşmediği, herkesin mutlu olarak çalıştığı bir kent olması için Samsun yöneticileri geleceği planlamak zorunda. Samsun potansiyellerini çok iyi kullanırsa Türkiye'nin güçlü illerinden bir tanesi olacak" açıklamasında bulundu.Genel kurulda MÜSİAD Samsun Şube Başkanlığına yeniden Haluk Tan seçildi.Genel kurula ayrıca, AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir , Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz , Samsun Adalet Komisyonu Başkanı Kemal Alver, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç ve kurum müdürleri, STK ile iş dünyasının temsilcileri katıldı. - SAMSUN