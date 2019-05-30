Dünyanın en iyi okçuları İstanbul'da buluştu

52 ülkeden 520 sporcunun katıldığı Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışması tamamlandı.

52 ülkeden 520 sporcunun katıldığı Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışması tamamlandı.Turnuvada dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan takdim etti. 54 madalyanın 31'ini Türkiye kazandı. İstanbul'un fethinin 566 'inci yılı kutlamaları kapsamında bu yıl 7'cisi düzenlenen Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışması tamamlandı. Okçular Vakfı'nda gerçekleştirilen turnuvada, 52 ülkeden 520 sporcu mücadele etti. Üç gün süren turnuvada finale kalan sporcular, yapılan final yarışlarında birincilik için kıyasıya yarıştı. Organizasyonda final müsabakalarını, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener de izledi. Yarışların ardından dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları takdim edildi.

"KAHRAMAN ECDADIMIZIN YATTIĞI TOPRAK, TUTTUĞU BAYRAK BELLİDİR" Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul'un fethinin 566. yıl dönümünde okçularla birlikte olmaktan bahtiyarlık duyduğunu belirterek, "Yolumuza ışık tutan tarihimiz aynı zamanda yarınımıza ilham veren gelecek idrakımızdır. Kahraman ecdadımızın yattığı toprak, tuttuğu bayrak bellidir. Nereden geldiğimizi bilmezsek nereye gideceğimizi de bilemeyiz. Bunun için fetihlerle, zaferlerle dolu tarihimizi, zengin kültürümüzü yeni nesillere aktarmayı önemsiyoruz. Kadim kültürümüzde hakimiyet ve üstünlüğün sembolü olan okçuluk geleneğini de yine günümüzde canlandırarak toplumda yaygınlaşmasını sağlayan Okçular Vakfı bu anlamda çok ciddi bir görev üstlenmekte. Okçular Vakfı'nın kurulduğu günden itibaren okçuluğa dair tarihi mirasımızın yaşatılması ve yeni okçular yetiştirilmesi yönünde verdiği gayretler takdire şayandır. Gerek bireysel, gerek takım branşlarında yarışan tüm sporcuları canı gönülden kutluyor, gençlerimize başarılar diliyorum" dedi.

"Dünyanın en iyi okçularını yetiştirmenin gayreti içerisinde olacağız" Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da "Bu yıl 7'incisini idrak ettiğimiz Fetih Kupası'nın İstanbul'u yeniden fetih ruhuna, medeniyet şuurumuza, bizi biz yapan değerleri yeniden kuşanmamıza vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Bugün burada dünyanın dört bir yanından geleneksel ve modern okçular gelmek suretiyle dünyanın en büyük okçuluk organizasyonunu gerçekleştirmiş olmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Bugün 29 Mayıs İstanbul'un fethini Türkiye'de Fatih Sultan Mehmet Han'ın vizyonuna, ufkuna yakışan bir şekilde idrak etmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Bir taraftan geleneksel Türk okçuluğunu dünyanın dört bir yanına taşıyacak, diğer taraftan modern okçulukta tarihte olduğu gibi dünyanın en iyi okçularını burada yetiştirmenin gayreti içerisinde olacağız. Organizasyonumuzu himayelerine alan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"BURADA ŞAMPİYON OLMAK TARİHE ADINIZI YAZDIRMAK ANLAMINA GELİYOR" Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ise, "Burada 52 ülkeden 500'ün üzerinde sporcu, dünyanın geleneksel ve modern okçuluğunun birlikte, yan yana yarıştığı en büyük müsabakasında bir araya geldiler. Burası dünyanın en eski okçuluğa atfedilmiş mekanı. Fatih'in İstanbul'u fethiyle aynı yaşta. 566 yıldır bu alanda okçular oklarını hedefe, en uzağa eriştirmek için yarıştılar. Tarihin yetiştirdiği en büyük okçular işte bu bölgede, Okmeydanı'nda yetiştiler. Onun için burada ok atmak, burada şampiyon olmak aslında tarihe adınızı yazdırmak anlamına geliyor. Onun için yarışan bütün okçuların çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Bütün yarışmacıları, bütün kazananları tebrik ediyorum" şeklinde konuştu. 54 madalyanın 31'ini Türkiye kazandı Turnuvanın final yarışlarda Türkiye, modern ve geleneksel dalda olmak üzere 54 madalyanın 31'ini kazandı. Modern okçuluk dalında Türkiye, 4 madalya aldı. Klasik yay erkeklerde Samet Ak ile makaralı yay kadınlarda Yeşim Bostan gümüş madalya kazandı. Klasik yay kadınlarda Yasemin Ecem Anagöz ise bronz madalya aldı. Türkiye, klasik yay karışık kategorisinde takım halinde ikinciliği elde etti. Geleneksel okçuluk dalında ise büyük erkeklerde Ahmet Turan Günay ikinci sırada yer aldı.

YARIŞLARDA ALINAN DİĞER SONUÇLAR ŞÖYLE:

"Genç erkekler: 1- Muhammed Ali Temel, 2- Emir Kayabaş, 3- Alparslan Taşkın. Genç kadınlar: 1- Tuğçe Torun, 2- Şahika Tetik, 3- Yasemin Temel. Minik erkekler: 1- Emirhan Kavala, 2- Emir Yalçıntaş, 2- Selahattin Akgün. Minik kızlar: 1- Gökçe Azra Bayır, 2- Hacer Süreyya Vatan, 3- Meryem Bengüsu Kaytaz. Karma minik: 1- Ali Çolakkadıoğlu, 2- Yunus Emre Zengin, 3- Adile Cemre Dilsiz. Limitli hava koşusu karma: 1- Mustafa Koçak, 2- Salim Söyler, 3- İbrahim Aydın. Limitsiz hava koşusu erkekler: 1- İbrahim Balaban, 2- İbrahim Aydın, 3- Cüneyt Öztan. Limitsiz hava koşusu kadınlar: 1- Şebnem Saliha Çakıroğlu, 2- Nagihan Tunç, 3- Fatma Ayvacı. Organik yay hava koşusunda Cüneyt Hoca üçüncü olurken, siperde İbrahim Keleş ilk sırada yer aldı".

(İHA)

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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