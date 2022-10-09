Dünyanın en iyi otellerinden biri Afyonkarahisar'dan çıktı

Dünyanın en iyi otelleri arasında yapılan "En İyi Spa Resort " ile "Destinasyon Spa Resort " sıralamasında Afyonkarahisar'dan İkbal Termal Otel, yer aldı.

Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği Başkanı ve Otelin Genel Müdürü Ali Gümüşhan yaptığı yazılı açıklamada, dünyanın en fazla takip edilen seyahat ve yaşam stili dergilerinden biri olan Conde Nast Traveler'ın "Okur Seyahat Ödülleri 2022" sıralamasının açıklandığını belirtti.

Gümüşhan, otellerinin tüm kategoriler içinde Türkiye'den sadece 7 konaklama tesisinden biri olduğunu ve dünyada gururla temsil ettiğini vurguladı.

Otellerinin listede 3 yıldır yer aldığına dikkat çeken Gümüşhan,"Böyle uluslararası prestijli bir övgüyü almaktan dolayı onur ve mutluluk duyuyoruz. Bu başarı, kendimizi daima misafirlerimizin beklentilerini aşmaya adadığımızın kanıtıdır. Aynı zamanda bu, otelimizin yenilikçi vizyonu ve üstün hizmet anlayışıdır. Bize destek olan bütün misafirlerimize gönülden teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.