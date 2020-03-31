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'Dünyanın en iyi sağlık imkanlarına sahip Avrupa salgınla nasıl başa çıkacağını bilmiyor'
6 saat önce
Uzmanlara göre Avrupa'da pandeminin yıkıcı sonuçlar doğurmasının arkasındaki sebeplerden biri, hastane merkezli sisteme fazla güvenilirken, kıtada yakın geçmişte salgın yaşanmamış olmasının ve deneyimsizliğin göz ardı edilmesi.
Neredeyse her ülkeyi saran koronavirüs salgınında vakaların her saniye artması, dünyanın en iyi sağlık sistemlerinin pandemiyle mücadelede yetersiz kaldığı gerçeğini de ortaya çıkardı.
Uzmanlara göre Avrupa'da pandeminin yıkıcı sonuçlar doğurmasının arkasındaki sebeplerden biri, hastane merkezli sisteme fazla güvenilirken, kıtada yakın geçmişte salgın yaşanmamış olmasının ve deneyimsizliğin göz ardı edilmesi.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 06:29
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