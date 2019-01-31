Dünyanın En İyi Sürücülerini Görün... Çılgın Sürüş Becerileri !!

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Park ederken çoğu kişi gereksiz yere strese girmekte ve bu yüzden park ederken zorlanmaktadır.

Park ederken çoğu kişi gereksiz yere strese girmekte ve bu yüzden park ederken zorlanmaktadır. Ancak birazdan izleyeceğiniz görüntülerde araç park etme konusunda bir üst seviyeye geçmiş yetenekli sürücüleri izleyeceksiniz. Eğer park etmek size de zor geliyorsa, kesinlikle videomuzdaki sürücüleri örnek almalısınız.

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