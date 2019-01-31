Son Dakika Haberleri: Dünyanın En İyi Sürücülerini Görün... Çılgın Sürüş Becerileri !!

Dünyanın En İyi Sürücülerini Görün... Çılgın Sürüş Becerileri !!

1 saat önce

Park ederken çoğu kişi gereksiz yere strese girmekte ve bu yüzden park ederken zorlanmaktadır.

Park ederken çoğu kişi gereksiz yere strese girmekte ve bu yüzden park ederken zorlanmaktadır. Ancak birazdan izleyeceğiniz görüntülerde araç park etme konusunda bir üst seviyeye geçmiş yetenekli sürücüleri izleyeceksiniz. Eğer park etmek size de zor geliyorsa, kesinlikle videomuzdaki sürücüleri örnek almalısınız.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:28 Kaynak: Youtube

Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Canan Karatay, "Mısır Şurubu 18 Yaşına Kadar Yasaklansın" Deyip Erdoğan'a Çağrıda Bulundu Fenerbahçe, Tolgay Arslan ve Miha Zajc'ı Kadrosuna Kattı

31 Mart Seçimleri İçin Yapılan Son Anketten Çarpıcı Sonuçlar Çıktı: Ankara'da Karşılığı Yok
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 18:13:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dünyanın En İyi Sürücülerini Görün... Çılgın Sürüş Becerileri !!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]