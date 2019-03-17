Son Dakika Haberleri: Dünyanın En İyi Tuzu Köylü Pazarında Satışa Sunulacak

Dünyanın En İyi Tuzu Köylü Pazarında Satışa Sunulacak

1 saat önce

Kırıkkale'de üretilen dünyada nadir bulunan doğal kaynak tuzunun paketlenip köylü pazarında satışa sunulması planlanıyor.

Dünyanın En İyi Tuzu Köylü Pazarında Satışa Sunulacak, System.String[]
Kırıkkale'de üretilen dünyada nadir bulunan doğal kaynak tuzunun paketlenip köylü pazarında satışa sunulması planlanıyor.

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde 300 dönümlük alana kurulan tesiste doğal kaynak suyundan elde edilen dünyada nadir olan ve mineral zenginliğiyle ön plana çıkan Delice tuzu ile yöreye ait diğer yöresel ürünlerin Yahşihan ilçesinde kurulacak köylü pazarında satışa sunulması için valilik tarafından çalışma başlatıldı. Kırıkkale Yöresel Ürünler Tanıtım ve Satış Merkezi ile köylü pazarı kurulacak alanda incelemelerde bulunan Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kırıkkale'nin değerlerinin ülke genelinde tanıtımının yapılacağı bir çalışma başlattıklarını ifade etti. Vali Sezer, "Önce pazar imkanı oluşturup üretimi ona göre yönlendirmeliyiz. İlimizde yöresel ürünlerin paketlenip pazarlanacağı Kırıkkale adıyla ülke genelinde tanıtımının yapılacağı, markalaşacağı bir anlayışı ortaya koyup üretimi, tarımı teşvik etmeliyiz. Sulakyurt kavunuyla, Delice tuzuyla, pekmeziyle, Kılıçlar soğanıyla, Hasandede üzümüyle tanınmalı, Kırıkkale'nin değerlerinin tanıtımı yapılmalı" dedi. - KIRIKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 01:39 Kaynak: İHA

Yahşihan, Delice, Kırıkkale, Güncel
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