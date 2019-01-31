Dünyanın En İyi Tuzu Yerin 20 Metre Altından Çıkıyor

Kırıkkale'de yerin 20 metre altından çıkan doğal kaynak tuzu maden ocağında incelemelerde bulunan Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, "Dünyanın en iyi tuzunu üretiyoruz" dedi.

Kırıkkale'de yerin 20 metre altından çıkan doğal kaynak tuzu maden ocağında incelemelerde bulunan Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, "Dünyanın en iyi tuzunu üretiyoruz" dedi.



Kırıkkale'nin Delice ilçesinde yerin 20 metre altından çıkan dünyada nadir bulunan doğal kaynak tuzunun üretildiği alanda incelemelerde bulunan Vali Sezer, "Dünyanın en kaliteli tuzunu üretiyoruz ve çok büyük bir rezerve sahibiz" diye konuştu.



İncelemelerinde Vali Sezer'e, Delice Kaymakam Vekili Onur Alp Bıçakcı ile Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem eşlik etti. - KIRIKKALE

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Fed'in Faizi Serbest Bırakması Sonrası Dolar Bugün 5,19'a Kadar Geriledi

Turizm Geliri Bir Önceki Yıla Göre 12,3 Artarak 29,5 Milyon Dolar Oldu

FED Merakla Beklenen Faiz Kararını Açıkladı! Dolar Anında Tepki Verdi

Avustralyalı Giyim ve Aksesuar Markası Forever New, Türkiye'den Ayrılıyor