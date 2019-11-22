Son Dakika Haberleri: Dünyanın en iyi üniversiteleri arasına Türkiye'den 34 üniversite girdi
Son Dakika Ekonomi Dünyanın en iyi üniversiteleri arasına Türkiye'den 34 üniversite girdi - Son Dakika Ekonomi

Dünyanın en iyi üniversiteleri arasına Türkiye'den 34 üniversite girdi

6 saat önce

Dünyanın en iyi üniversiteleri listesi belli olurken, Türkiye'den 34 üniversitenin listeye girdiği görüldü.

Dünyanın en iyi üniversiteleri arasına Türkiye'den 34 üniversite girdi, System.String[]

Dünyanın en iyi üniversiteleri listesi belli olurken, Türkiye'den 34 üniversitenin listeye girdiği görüldü. Listenin ilk sırasına yerleşen üniversite ise Oxford olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bu yıl üniversitelerle alakalı çıkan haber sayısı ise 145 bin 22 olarak görüldü.


Medya takibi kurumu Ajans Press, üniversiteler ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve PRNet'in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl içerisinde üniversitelerle alakalı basına 145 bin 22 haber yansıdığı tespit edildi. Haber içerikleri incelendiğinde ise Türkiye'deki üniversitelerin yaptığı etkinlikler ve düzenlediği konferans/söyleşi ile adından söz ettirdikleri görüldü. Bunun yanı sıra bazı üniversitelerin yeni teknolojik buluşları da en çok konuşulan başlıklar arasında yer aldı.


ABD zirvede yer aldı


Ajans Press'in, Times Higher Education (THE) dergisi verilerinden elde ettiği bilgilere göre, dünyanın en iyi üniversiteleri listesi belli oldu. 92 ülkeden 1400 üniversitenin yer aldığı araştırmaya, Türkiye'den 34 üniversitenin olması dikkat çekti. Türkiye'deki üniversiteler genel olarak binli basamaklarda yer alırken, ilk 200 içerisinde en çok ABD'deki üniversitelerin olduğu kaydedildi. Bu bağlamda ilk 200'de ABD'den 60, İngiltere'den 28 Almanya'dan ise 23 üniversite yer aldığı gözlendi. - İSTANBUL

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Ajans, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:35 Kaynak: İHA
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