Dünyanın en iyi zeytinyağı Türkiye'de belirlenecek - Son Dakika

Uluslararası zeytinyağı kalite yarışması Türkiye'de ilk kez düzenlenecek. 31 Mayıs'ta Edremit'te gerçekleşecek yarışmada, dünyanın en iyi zeytinyağı belirlenecek.

Natürel sızma zeytinyağı yarışması Anatolian IOOC, dünyanın en iyi zeytinyağlarının belirlendiği sıralama olan EVOO World Ranking çatısı altında Türkiye'de gerçekleşecek. 8 ülkeden, 24 jüri üyesinin katılımıyla, Oleolog Birsen Can Pehlivan'ın direktörlüğünde 31 Mayıs'ta ilk kez Edremit'te düzenlenecek yarışmanın panel liderliğini İtalyan Antonio Giuseppe Lauro yapacak. Yarışmada dünyanın zeytin yetişen her yerinden zeytinyağı örnekleri yer alacak. Arjantin, İspanya, İtalya, Portekiz, Yunanistan, Tunus, Libya, Cezayir, Fransa ve İsrail'in yanı sıra Türk üreticiler de ürünlerini yarıştıracaklar.

HEM ÜRETİCİYE HEM TÜKETİCİYE FAYDA SAĞLAYACAK

Yarışma ile ilgili yapılan açıklamada, "Yarışma, Türk üretici ve markalarına ilk kez kendi zeytinyağlarını kendi topraklarında, diğer katılımcılarla birlikte, uluslararası güvenirlikte bir jüriye tattırma olanağı sunuyor. Dereceye giren üretici ve markalar, marka değerlerini yükseltme fırsatı buluyor. Tüketiciler de doğru zeytinyağı seçimi konusunda objektif bir değerlendirme elde etmiş oluyor" ifadeleri yer aldı.

DÖRT KATEGORİDE YARIŞILACAK

Yalnızca natürel sızma zeytinyağlarının yer alacağı yarışmada, monovaryete (tek çeşit) blend (birden fazla çeşit) organik ve çeşnili olmak üzere dört ana kategoride yarışılacağı duyuruldu. Zeytinyağların, ülkelerinin etiket tebliğine uygun şekilde etiketlenmesi ve ambalajlı olması gerektiği bildirildi.

ULUSLARARASI NOTER TASNİF EDECEK

Zeytinyağlarının tasnifiyle başlayacak yarışmada, uluslararası zeytinyağı noteri olan Leonardo Castellani, her numuneye ayrı bir kod verecek. Hiçbir zeytinyağı, jürinin önüne markası belli olacak şekilde çıkmayacak. Jüri, zeytinyağlarını, üzerinde kod numarası bulunan özel bardaklarla yapacak ve bardakların içindeki zeytinyağının hangi çeşitte, kime ve hangi ülkeye ait olduğunu bilmeyecek.

KÖR TADIM YAPILACAK

Panel üyeleri, kendilerine kod numaralarıyla gönderilecek zeytinyağı numunelerini ayrı ayrı tadacak ve puan verecek. Kör tadım adı verilen bu yöntemle öncelikle duyusal bir kusur olup olmadığına bakılacak. Oleologlar numuneleri zeytinyağının içinde bulunan meyvemsi kokularının şiddetine göre puanlayacak.