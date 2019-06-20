Dünyanın en iyileri arasında 12 Çin üniversitesi yer alıyor

Çin'den 12 üniversitenin yer aldığı listede bu yıl ABD'li üniversitelerin performansında gerileme görüldü.

Yüksek öğrenim analisti Quacquarelli Symonds tarafından hazırlanan dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında Çin'in ağırlığı gittikçe artıyor. Geçtiğimiz günlerde 16'ncısı açıklanan QS World University Ranking'e (Dünya Üniversitesi Sıralaması) göre dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasında Çin'den 12 üniversite yer aldı.

Bu yılki listede Tsinghua Üniversitesi ve Pekin Üniversitesi büyük bir başarı göstererek üst sıralara yükseldi. Tsinghua Üniversitesi geçen yıla göre, bir sıra yükselerek listede 16'ncı sıraya yerleşti ve dünyanın en iyi üniversiteleri arasında gösterilen Yale Üniversitesi'nin önüne geçti. Yale Üniversitesi, listede 17'nci sırada yer buldu. Pekin Üniversitesi ise sekiz sıra atlayarak listede 22'nci sıraya oturdu.

Çin, dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasına 12 üniversite ile girdi. Bu üniversitelerden altısı Çin anakarası üzerinde, beşi Hong Kong'da, biri de Tayvan'da bulunuyor. Sıralamaya Çin'den toplam 66 akademik kurum dahil edildi.

ABD'deki üniversitelerin kalitesi düşüyor

Listenin ilk üç sırasında herhangi bir değişiklik olmadı. Massachusetts Institute of Technology sekiz yıldır liderliğini korurken ikinci sırada Stanford, üçüncü sırada da Harvard bulunuyor. Listede Asya'dan en üst sırada 11'inci sırada National Universitye of Singapore var.

QS Quacquarelli Symonds, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üniversitelerin şimdiye kadarki en kötü performanslarını gösterdiği saptadı. ABD'deki üniversitelerin sadece yüzde 16'sı sıralamada konumlarını iyileştirdi. Britanya üniversiteleri de bugüne kadarki en kötü üçüncü performanslarını elde etti. Yedinci sırayı alan Cambridge Üniversitesi en kötü sıralamasını görmüş oldu. Ancak Britanya'nın ünlü üniversitesi Oxford dördüncü sıraya çıktı.

QS, listeyi oluşturmak için tüm dünyadan 82 ülkedeki 1.000 üniversiteyi inceliyor. İnceleme kapsamında 94 bin akademisyenin performansının yanı sıra 12 milyona yakın araştırma da analiz ediliyor. Ardından üniversiteler akademik durumlarına, mezunlarının iş bulma yetisine, öğrenci/eğitmen oranına, araştırmalarının etkisine ve uluslararası düzlemdeki konumuna bakarak değerlendiriliyor.