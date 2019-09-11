Son Dakika Haberleri: Dünyanın en iyileri bir kez daha Marmaris'te
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Dünyanın en iyileri bir kez daha Marmaris'te

1 saat önce

Marmaris, üst üste 2. kez aralarında ralli efsanesi Red Bull sporcusu Sebastien Ogier'nin de olduğu hızlı ve cesur pilotları ağırlayacak.

Dünyanın en iyileri bir kez daha Marmaris'te, System.String[]

Marmaris, üst üste 2. kez aralarında ralli efsanesi Red Bull sporcusu Sebastien Ogier'nin de olduğu hızlı ve cesur pilotları ağırlayacak. Şampiyonluk yarışında belirleyici rol üstlenecek Türkiye Rallisi 12-15 Eylül tarihleri arasında koşulacak.


Geçen sene 8 yıl aradan sonra yeniden Dünya Ralli Şampiyonası'na ev sahipliği yapan Türkiye, bir kez daha dünyanın en iyilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Aralarında ralli efsanesi ve Red Bull sporcusu Sebastien Ogier'nin de bulunduğu dünyanın en hızlı ve cesur ralli pilotları, Marmaris'in zorlu bir o kadar da doğa harikası parkurlarında mücadele edecek.


Dünya Ralli Şampiyonası'nda son 6 sezonu zirvede tamamlayan Red Bull sporcusu Ogier, geçen sene istediği gibi tamamlayamadığı Marmaris'te bu kez mutlu sona ulaşmaya çalışacak. Şampiyonluk yolunda belirleyici olacak Türkiye Rallisi'nde birincilik arayan Fransız pilot, bu sayede hem sezonunun üçüncü zaferine ulaşmak hem de üst üste 7. şampiyonluğunu kovalamaya devam etmek istiyor.


Motorsporlarını çok seviyoruz diyenlerin yakından takip ettiği Dünya Ralli Şampiyonası'nda yarışan Sebastien Ogier, sezonun bitimine dört yarış kala topladığı 165 puanla genel klasmanda üçüncü sırada yer alıyor. Pilotlar sıralamasının zirvesinde Ott Tanak yer alırken, bir diğer Red Bull sporcusu Thierry Neuville ise 172 puanla ikinci basamakta bulunuyor.


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Sebastien Ogier, Red Bull, Marmaris, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:05 
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