Dünyanın en iyileri bir kez daha Marmaris'te

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası, sağlık ve güvenlik önlemleri altında Türkiye'ye geliyor. Motorsporları'na verilen uzun aranın ardından geri dönüş yapan Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) takviminin 5. yarışı olan Türkiye Rallisi 18-20 Eylül tarihleri arasında Marmaris'te gerçekleştirilecek. Türkiye, bir kez daha aralarında ralli efsanesi, 6 kez dünya şampiyonu Red Bull sporcusu Sebastien Ogier'nin de olduğu dünyanın en iyi, hızlı ve cesur pilotlarını ağırlayacak.

Marmaris bir kez daha dünyanın en iyi pilotlarını ağırlamaya hazırlanıyor. Motor sporlarına verilen uzun aranın ardından yeniden gaza basan Dünya Ralli Şampiyonası'nın ara sonrası ikinci, sezonunun ise 5. yarışına Türkiye ev sahipliği yapacak. Aralarında ralli efsanesi ve Red Bull sporcusu Sebastien Ogier'nin de bulunduğu dünyanın en hızlı ve cesur ralli pilotları, 18-20 Eylül tarihleri arasında Marmaris'in zorlu bir o kadar da doğa harikası parkurlarında mücadele edecek.

Tüm dünyanın organizasyon yapma konusunda sıkıntı yaşadığı dönemde Türkiye, önemli bir sorumluluk üstlenerek Dünya Ralli Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. FIA ve Sağlık Bakanlığı'nın tüm sağlık protokollerinin uygulanacağı organizasyon; Marmaris, Ula ve Datça'da gerçekleştirilecek. Etaplara seyirci alınmayacak.

Red Bull sporcuları zirvede geliyor

Kariyerinin 7. Dünya şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen Red Bull sporcusu Sebastien Ogier, Türkiye Rallisi öncesinde 79 puanla pilotlar sıralamasında liderliği elinde tutuyor. Bir diğer Red Bull sporcusu Elfyn Evans 70 puanla ikinci, Ott Tanak 66 puanla üçüncü sırada yer alırken diğer Red Bull sporcuları Kalle Rovanpera ve Thierry Neuville bu 3 ismi takip ediyor. Üst üste 9 Dünya Ralli şampiyonluğu yaşayan efsane Red Bull sporcusu Sebastien Loeb, bir kez daha Türkiye'de yarışacağını açıkladı. Hyundai Motorsport adına yarışan Loeb, 10 yıl aradan sonra yeniden Türkiye'de mücadele edecek. Fransız sporcu bu sezon ilk kez Monte Carlo'da yarışmıştı. Loeb, 2004, 2005 ve 2010 yıllarında Türkiye Rallisi'ni kazanmıştı.

Yağız Avcı rekor kırmak istiyor

Kariyerinde 5 Türkiye şampiyonluğu ve bir FIA Avrupa Ralli Kupası şampiyonluğu bulunan Red Bull sporcusu Yağız Avcı da Türkiye'yi WRC3 kategorisinde temsil edecek. Adus Motorsport takımında yarışan Yağız Avcı hem kendi sınıfında birincilik hem de WRC ile başlayan Türkiye Ralli Şampiyonası'nda 6. kez mutlu sona ulaşarak rekor kırmak istiyor. - İSTANBUL