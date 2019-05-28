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Dünyanın en iyisi Türkiye'de

45 dakika önce

MetroCity AVM'de kapılarını açan ve "Hayallerine dokun" sloganıyla yola çıkan Gold's Gym Türkiye 12.000 metrekare alan ve 10.000 kişi kapasitesiyle hem salon hem de sosyal bir kulüp olarak hizmet vermeyi amaçlıyor.

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MetroCity AVM'de kapılarını açan ve "Hayallerine dokun" sloganıyla yola çıkan Gold's Gym Türkiye 12.000 metrekare alan ve 10.000 kişi kapasitesiyle hem salon hem de sosyal bir kulüp olarak hizmet vermeyi amaçlıyor.

Gold's Gym Türkiye akademik kadrosu ve dinamik ekibiyle Türkiye sektörüne profesyonel ve alışılmışın dışında bir soluk getiriyor. 12.000 metrekarelik alan içinde; Fitness, cycling, boks ringi, aletli/mat pilates, karma alanda spor yapmayı tercih etmeyen kadın üyelerine özel mini salon, açık alanda basketbol, tenis, voleybol sahaları, restoranı, özel ders imkanı ve grup dersleriyle her yaş ve cinsiyetten bireyin hayallerine giden yolda ortak buluşma noktası…

Gold's Gym Türkiye'nin özel üyelerinden biri olmak ve açılışa özel avantajlardan yararlanmak için info@golsgym.com.tr adresine e-posta yollayabilirsiniz.

Instagram: @goldsgymturkiye

Website: www.goldsgym.com.tr
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:38 
Türkiye, Güncel
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