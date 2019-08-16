Dünyanın en kalabalık 2. ülkesi Hindistan'da kontrolsüz nüfus patlaması alarmı
33 dakika önce
Hindistan Başbakanı Narendra Modi ülkesinde kontrolsüz nüfus patlaması riskine karşı ilk kez uyarı yaptı. Modi ülke çapında aile planlaması önlemlerinin alınmasının zamanı geldiğini duyurdu.
Hindistan
Başbakanı Narendra Modi
ülkesinde kontrol edilemeyen bir nüfus patlaması riskine karşı ilk kez uyarı yaptı. Modi ülke çapında aile planlaması önlemlerinin alınmasının zamanı geldiğini duyurdu.
1,3 milyar insanın yaşadığı Hindistan Çin'den sonra dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi ve Birleşmiş Milletler
tarafından yapılan öngörülere göre 2024 yılında 1,4 milyar nüfusu olan Çin'i de yakalayıp geçmesi bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 09:03
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