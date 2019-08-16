Son Dakika Haberleri: Dünyanın en kalabalık 2. ülkesi Hindistan'da kontrolsüz nüfus patlaması alarmı
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Dünyanın en kalabalık 2. ülkesi Hindistan'da kontrolsüz nüfus patlaması alarmı

33 dakika önce

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ülkesinde kontrolsüz nüfus patlaması riskine karşı ilk kez uyarı yaptı. Modi ülke çapında aile planlaması önlemlerinin alınmasının zamanı geldiğini duyurdu.

Dünyanın en kalabalık 2. ülkesi Hindistan'da kontrolsüz nüfus patlaması alarmı, System.String[]
Hindistan Başbakanı Narendra Modi ülkesinde kontrol edilemeyen bir nüfus patlaması riskine karşı ilk kez uyarı yaptı. Modi ülke çapında aile planlaması önlemlerinin alınmasının zamanı geldiğini duyurdu.

1,3 milyar insanın yaşadığı Hindistan Çin'den sonra dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi ve Birleşmiş Milletler tarafından yapılan öngörülere göre 2024 yılında 1,4 milyar nüfusu olan Çin'i de yakalayıp geçmesi bekleniyor.
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Çin Halk Cumhuriyeti, Narendra Modi, Hindistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 09:03 
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