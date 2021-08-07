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Dünyanın en kaliteli Jumbo karidesi Hatay'da sofraları süslüyor - Son Dakika

Dünyanın en kaliteli Jumbo karidesi Hatay'da sofraları süslüyor

07.08.2021 23:12

Dünyanın en kaliteli Jumbo karidesi Hatay'da sofraları süslüyor Birbirinden farklı yemekleri ve tatlısı ile Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü tarafından Gastronomi Şehirler Ağı'na dahil edilen Hatay'da, dünyanın en kaliteli deniz ürünü olan Jumbo karidesi sofraları süslüyor.

Dünyanın en kaliteli Jumbo karidesi Hatay'da sofraları süslüyor

HATAY - Birbirinden farklı yemekleri ve tatlısı ile Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü tarafından Gastronomi Şehirler Ağı'na dahil edilen Hatay'da, dünyanın en kaliteli deniz ürünü olan Jumbo karidesi sofraları süslüyor. Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan dünyanın en kaliteli Jumbo karidesi, Gastronomi Evi'nde gelen konuklara sunuluyor.

Hatay'ın damak çatlatan lezzetlerinden olan İskenderun'un meşhur jumbo karidesi, Unesco Gastronomi Evi'nde usta ellerle pişiyor. Lezzeti dünyaca bilinen İskenderun kıyılarında avlanan jumbo karides, bole etli ve dünyanın en kaliteli karidesi olarak biliniyor. İskenderun Jumbo karidesi, vitamin, mineral, B12 kaynağı ve protein açısından zengin olurken içerdiği selenyumdan dolayı kansere karşı koruyucu besin grubunda yer alıyor.

Unesco Hatay Gastronomi Evi Müdürü İpek Aslan, gelenek ile geleceği birleştirme konusunda kendimize hedef koyduklarını ve bu doğrultuda ilerlediklerini belirterek "Hatay Büyükşehir Belediyesi kuruluşu olan Unesco Gastronomi Evi olarak mutfağımızla ilgili gelişmeleri haberdar ediyoruz. Gelenek ile geleceği birleştirme konusunda kendimize hedef koyduk. Unutulmaz Hatay'a özgü tüm değerleri yöre halkına uluslararası misafirlerimize tanıtmak için var gücümüzle çalışıyoruz. İskenderun ilçemize ait Jumbo karides yaptık. Daha önce sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelip patentin alınması konusunda duyurularını yaptığı bir yöresel üründür. Bol etli ve büyük olması dünyada ki diğer Jumbo karideslerden daha lezzetli hale getiriyor. Tabi Jumbo karidese sağlık açısından baktığımız da protein ve B12 bakımından besleyici olduğu ve kansere karşı koruyucu olduğu söylenmektedir. Unesco Gastronomi Evi olarak haftanın bir günü İskenderun Jumbo karidesini menümüze alıyoruz. Umarım herkes beğenir, Hatay'ın tüm değerlerini tanıtmaya, yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

İskenderun Jumbo karides yemek için gelen Mehmet Ali Avlar, karidesin çok lezzetli olduğunu belirterek "İskenderun Jumbo karidesini ben çok beğendim, herkese de tavsiye ederim. Gayet lezzetli. Böyle yiyeceklerin bizim memleketimizde olması bizler memnun ediyor. İskenderun Jumbo karidesi de geliştirilebilirse daha güzel, olur ama böyle de çok güzel zaten" dedi.

Dünyanın en kaliteli Jumbo karidesi Hatay'da sofraları süslüyor
Dünyanın en kaliteli Jumbo karidesi Hatay'da sofraları süslüyor
Dünyanın en kaliteli Jumbo karidesi Hatay'da sofraları süslüyor
Dünyanın en kaliteli Jumbo karidesi Hatay'da sofraları süslüyor
Dünyanın en kaliteli Jumbo karidesi Hatay'da sofraları süslüyor
Dünyanın en kaliteli Jumbo karidesi Hatay'da sofraları süslüyor
Dünyanın en kaliteli Jumbo karidesi Hatay'da sofraları süslüyor
Dünyanın en kaliteli Jumbo karidesi Hatay'da sofraları süslüyor
Dünyanın en kaliteli Jumbo karidesi Hatay'da sofraları süslüyor

İskenderun, Gastronomi, Unesco, Hatay, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Dünyanın en kaliteli Jumbo karidesi Hatay'da sofraları süslüyor - Son Dakika


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