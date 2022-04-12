Dünyanın en kısa boylu şefi Le Petit Chef, İstanbul'da - Son Dakika
Üye Girişi

Dünyanın en kısa boylu şefi Le Petit Chef, İstanbul'da

12.04.2022 10:44

Hikayesi 2015 senesine dayanan ve tabağa minik bir şefin maceralarını yansıtma fikri ile doğan 3D (Üç boyutlu) projeksiyon video mapping teknolojisi bazlı gastronomi deneyimi 'Le Petit Chef', kalıcı olarak İstanbul'da.

Hikayesi 2015 senesine dayanan ve tabağa minik bir şefin maceralarını yansıtma fikri ile doğan 3D (Üç boyutlu) projeksiyon video mapping teknolojisi bazlı gastronomi deneyimi 'Le Petit Chef', kalıcı olarak İstanbul'da.

Sheraton Istanbul City Center'da iki saat süren Le Petit Chef deneyiminde; şef, önce yemek masasında üç boyutlu belirerek misafirlerini selamlıyor ve karşılıyor, ardından yemek menüsünde yer alan yemekleri kendi pişirme macerasıyla sergilerken, her filmin sonunda da reçetesinin nasıl bir yemeğe dönüştüğünü deneyimlemeyi sağlıyor.

YORUMLAR
500
Banka çalışanını silahla tehdit eden müdüre 2 yıl 5 ay hapis cezası Banka çalışanını silahla tehdit eden müdüre 2 yıl 5 ay hapis cezası Sinematik gerçeklik ameliyathanelere giriyor Sinematik gerçeklik ameliyathanelere giriyor Teknopark İstanbul girişimlerinden Malwation 45 milyon TL değerleme ile yatırım aldı Teknopark İstanbul girişimlerinden Malwation 45 milyon TL değerleme ile yatırım aldı

Gastronomi, İstanbul, 3d, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika Yaşam Dünyanın en kısa boylu şefi Le Petit Chef, İstanbul'da - Son Dakika


Son Dakika
11:07 İkinci Kobani soruşturmasında gözaltına alınanlar netleşmeye başladı: Çoğu HDP'nin eski yöneticileri
11:05 Tedirgin eden görüntü! Her yıl pembe olan Küçük göl bu yıl kahverengi oldu
11:00 Canlı yayında "Savaşa hayır" pankartı açmıştı! Rus editör artık Alman gazetesinde çalışacak
10:52 Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer hakkında şok gerçek: Meğer yıllar önce o da dolandırılmış, bütün parasını kaptırmış
10:49 Çocuklarının çığlıklarına aldırış etmedi! Eşiyle tartışan adam aracını parçaladı
10:48 Boşandığı eşini önce vurup sonra tandırda yakmıştı! Müebbet hapis cezası verilen kadın, olayın ayrıntılarını anlattı
10:31 ABD'de feci olay! Okul servisi bekleyen çocuk köpek saldırısına uğradı
10:27 Victoria Beckham oğlunun düğünü için özel tasarlatmış! İşte o elbisenin detayları
10:09 Kuşadası'nda ihale yolsuzluğuna dikkat çeken yazar Ergun Poyraz saldırıya uğradı: Hayati tehlikesi devam ediyor
10:05 Bireysel borçlar ödenemez hale geldi: Kredi kartları patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 11:12:24. #1.12#
SON DAKİKA: Dünyanın en kısa boylu şefi Le Petit Chef, İstanbul'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement