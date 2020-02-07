'Dünyanın en kötü kedisi' Perdita'yı sahiplenmek için 175 başvuru - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya 'Dünyanın en kötü kedisi' Perdita'yı sahiplenmek için 175 başvuru - Son Dakika Dünya

'Dünyanın en kötü kedisi' Perdita'yı sahiplenmek için 175 başvuru

6 saat önce

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde, bir barınağın Facebook ilanında "Hasta zannettik, pisliğin teki çıktı.

'Dünyanın en kötü kedisi' Perdita'yı sahiplenmek için 175 başvuru, System.String[]

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde, bir barınağın Facebook ilanında "Hasta zannettik, pisliğin teki çıktı. Dünyanın en kötü kedisi" diye tanıttığı Perdita adlı dört yaşındaki kedi Tennesseli bir çift tarafından sahiplenildi.

Mitchell County Animal Rescue adlı barınak, Perdita'yı sahiplenmek için toplam 175 başvuru geldiğini açıkladı.

Barınağın müdürü Amber Lowery, daha önce hayvanların özelliklerini şeffaf ve esprili şekilde vurguladıkları bu yöntemin Perdita'da da işe yaradığını söyledi.

İlan sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

Barınağın yeni ilanına göre Perdita'yı sahiplenen çift, "Öfkesi belki adından kaynaklanıyordur" diyerek hayvanın adını Noel olarak değiştirdi.

'Ruhunuzun derinliklerine öyle bir bakıyor ki….'

Perdita için verilen ilk ilanda hayvanın sevdikleri ve sevmedikleri şöyle anlatılmıştı:

Sevdikleri: Bir daha asla mutlu olamayacağınızı hissettirinceye kadar ruhunuzun derinliklerine bakmak, Catch Scratch Fever (Kedi Tırmalaması Ateşi) şarkısı, Hayvan Mezarlığı filmi, atlayarak korkutmak (uzmanlık alanı), karanlık köşelerde belirmek, evin kraliçesi olmak, barınak çalışanlarını hasta olduğuna inandırmak (veteriner de bunu onaylıyor… pisliğin teki).

Sevmedikleri: Pembe renk, yavru kediler, köpekler, çocuklar, Dixie Chicks, Disney filmleri, Noel ve kucağa alınmak.

Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Carolina, Facebook, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:05 
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