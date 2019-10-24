Son Dakika Haberleri: Dünyanın en küçük akıllı telefonu Palm, Amazon.com.tr'de satışta
Son Dakika Ekonomi Dünyanın en küçük akıllı telefonu Palm, Amazon.com.tr'de satışta

Dünyanın en küçük akıllı telefonu Palm, Amazon.com.tr'de satışta

25 dakika önce

Hong Kong merkezli TCL Communication'ın yeni akıllı telefonu Palm Türkiye'de satışa sunuldu.

Dünyanın en küçük akıllı telefonu Palm, Amazon.com.tr'de satışta, System.String[]

Hong Kong merkezli TCL Communication'ın yeni akıllı telefonu Palm Türkiye'de satışa sunuldu.

Amazon.com.tr'den yapılan açıklamaya göre, dünyanın en küçük akıllı telefonu olan ve avuç içine sığan yeni Palm, NBA'de Golden State Warriors forması giyen yıldız basketbolcu Stephen Curry'den aldığı yatırımla yeniden satışa sunuldu.

Hong Kong merkezli TCL Communication'ın yeni akıllı telefonu Palm, Android işletim sisteminin son sürümüyle çalışıyor ve 720p çözünürlük sunan 3.3 inçlik bir ekran taşıyor.

Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 435 yonga setinden alan akıllı telefon, 3GB RAM ve 32GB dahili depolama alanı sunuyor.

800 mAh büyüklüğünde bir bataryaya sahip olan Palm'da 12MP arka ve 8MP ön kamera bulunuyor.

IP68 sertifikası sayesinde suya ve toza tam dayanıklı olan cihaz, Amazon.com.tr'de 2 bin 975 TL'den satışa sunuldu.

Hong Kong, Türkiye, Amazon, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 10:58 Kaynak: AA
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