Dünyanın en küçük akıllı telefonu Palm Türkiye'de satışta
1 saat önce
Hong Kong merkezli TCL Communication'ın yeni akıllı telefonu Palm Türkiye’de satışa sunuldu.
Hong Kong merkezli TCL Communication'ın yeni akıllı telefonu Palm Türkiye'de satışa sunuldu.
Amazon.com.tr'den yapılan açıklamaya göre, dünyanın en küçük akıllı telefonu olan ve avuç içine sığan yeni Palm, NBA'de Golden State Warriors forması giyen yıldız basketbolcu Stephen Curry'den aldığı yatırımla yeniden satışa sunuldu.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 11:43
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