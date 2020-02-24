Dünyanın en küçük bıçağını yaptı - Son Dakika
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Dünyanın en küçük bıçağını yaptı

6 saat önce

Samsun'da cerrahi aletler sektöründe çalışan bir usta dünyanın en küçük bıçağını yaptı.

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Samsun'da cerrahi aletler sektöründe çalışan bir usta dünyanın en küçük bıçağını yaptı.


Cerrahi aletler sektöründe çalışan 27 yıllık usta Mustafa Karagöz televizyonda gördüğü bir haber üzerine daha küçük bir bıçak yapabilir miyim merakıyla denemelere başladı. İlk seferde 2,5 santimetrelik bir bıçak yapan usta sonrasında boyutu 3,76 milimetreye kadar düşürmeyi başardı. Bu boyuta düşürene kadar da ona yakın küçük bıçak üretti. En küçüğü 3,76 milimetre olan bıçakları 5 kuruştan bile daha küçük olmasına rağmen bir kağıdı kesebiliyor.


Yaptığı küçük bıçaklardan sonra bunu bir hobi haline getiren Karagöz, yaptığı işin yanı sıra gelen isteklere göre daha büyük bıçaklar da üretiyor. Köyünde ise bu hobisini yapmak için kurduğu bir atölyesi var. Karagöz farklı şekillerde bıçaklar üreterek hem stres atıyor hem de kendine ek gelir sağlıyor.


Dünyanın en küçük bıçağı


Yaptığı bıçaklar için büyük emek harcayan Mustafa Karagöz, "27 yıldır cerrahi aletler sektöründeyim. Son iki yıldır diş ve cerrahisi üzerine bir firmada çalışmaktayım. Bir gün televizyonda izlediğim haber üzerine bıçak yapmaya karar verdim. Dünyanın en küçük bıçağının 2,5 santimetre olarak yapıldığına yönelik bir haberdi. Önce 2,5 santimetre bir bıçak yaptım. Daha sonra aşama aşama küçülterek 3,76 milimetreye kadar indirdim. Daha sonra da bu sadece küçükle olmuyor diyerek büyük bıçaklar da üretmeye başladım. Hobi olarak üretiyorum. İstek oluyor şekil gönderenler oluyor. Kendi çizip verenler oluyor. Önce dövüyorum sonra suyunu alıyorum. Freze tezgahında ve zımparada işliyorum. Tam işi bittiğinde tekrar su verip çelik haline getiriyorum. Ondan sonra da temizleyip parlatıp sapını takarak bıçağı bitiriyorum. Sosyal medyada da bazen satış yaptığım oluyor. İşimin yanı sıra hem hobimi yapıyorum hem de ek gelir elde ediyorum" dedi. - SAMSUN

Mustafa Karagöz, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 10:21 Kaynak: İHA
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