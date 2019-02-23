Dünyanın En Küçük Karpuzu! Gerçekten Karpuz

Dünyanın en küçük en mini mini karpuz unu, domates lerini, latin nehir çiçeği yaprağını ve tatlı mı tatlış bir deniz yıldızı bitkisini yerken çok güldük çok eğlendik.

Dünyanın en küçük en mini mini karpuz unu, domates lerini, latin nehir çiçeği yaprağını ve tatlı mı tatlış bir deniz yıldızı bitkisini yerken çok güldük çok eğlendik.

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