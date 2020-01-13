Dünyanın en küçük testileri Kapadokya'da üretiliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dünyanın en küçük testileri Kapadokya'da üretiliyor - Son Dakika

Dünyanın en küçük testileri Kapadokya'da üretiliyor

6 saat önce

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da üretilen minyatür testiler yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekerken dünyanın en küçük testileri Almanya ve Fransa'ya gönderiliyor.

Dünyanın en küçük testileri Kapadokya'da üretiliyor, System.String[]

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da üretilen minyatür testiler yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekerken dünyanın en küçük testileri Almanya ve Fransa'ya gönderiliyor.


Nevşehir'in Avanos ilçesinde 30 yıldır çanak ustalığı yapan Adnan Çelebi yaklaşık 15 yıldır da dünyanın en küçük testilerini yapıyor. Özellikle düğünlerden gelen talepler sonrasında minyatür testi yapımına başladığını ifade eden çanak ustası Adnan Çelebi yapılan minyatür testilerin büyük rağbet görmesinin ardından ise 15 yıldır dünyanın en küçük ürünlerini yapmaya başladığını söyledi. Çelebi, " Büyük malzemeleri küçülttüğümüz için taşıması kolay. Talep olduğu için de minyatür çanak işine ağırlık verdik. Kestiğimiz küpün küçüklerini yaptık. ve dünyanın en küçük malzemelerini imal etmeye devam ediyoruz. Yerli ve yabancı turistlerin minyatür testilere ilgileri taşıması kolay olduğu için çok fazla. Birde büyük malzeme götüremedikleri için minyatür eşyalara ağırlık gösteriyorlar. Küçük olması hoşlarına gidiyor. Yurt içi ve yurtdışından talepler güzel. Almanya ve Fransa'ya da minyatür testi gönderiyoruz. Günlük 300 ila 400 arasında yapıyorum. Aylık ise 10 bin adet minyatür testi yapıyoruz. Büyük testileri görenler minyatür testileri yaptığımıza önce inanmıyorlar. Çünkü parmağımızın nasıl girdiğini falan merak ediyorlar. Yaparken gösterince de hoşlarına gidiyor. Minyatür testi yapımına önce düğünlerden gelen istekler ile başladım. Baktık talep fazla olunca bizde bu işi yapmaya başladık" dedi.


"Minyatür testiler nikahların vazgeçilmezi oldu"


Avanoslu çanak ustası Adnan Çelebi tarafından yapılan minyatür testiler özellikle nikahlarda genç çiftlerin vazgeçilmez ürünü oldu. Çelebi, "Minyatür olarak yapmış olduğumuz testi ve çanakları genelde bölgemizde bez bebeklerde kullanıyorlar. Bunun yanı sıra minyatür ürünlerimiz nikah şekerinde, magnette, anahtarlık ve kolye şeklinde kullanılıyor" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR

Kapadokya, Almanya, Çelebi, Fransa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 11:08 Kaynak: İHA
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