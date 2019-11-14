Son Dakika Haberleri: Dünyanın en Lüks devasa yatlarından "Amatasia" Marmaris'e demir attı
Son Dakika Güncel Dünyanın en Lüks devasa yatlarından 'Amatasia' Marmaris'e demir attı

Dünyanın en Lüks devasa yatlarından "Amatasia" Marmaris'e demir attı

6 saat önce

Cayman Adaları bayraklı Dünyanın en Lüks devasa yatlarından "Amatasia" Marmaris'e demir attı85 metre uzunluğundaki Cayman Adaları bayraklı "Amatasia" isimli mega yatın üzerinde helikopter pisti bulunuyor.

Dünyanın en Lüks devasa yatlarından

Cayman Adaları bayraklı Dünyanın en Lüks devasa yatlarından "Amatasia" Marmaris'e demir attı


85 metre uzunluğundaki Cayman Adaları bayraklı "Amatasia" isimli mega yatın üzerinde helikopter pisti bulunuyor. Marmaris Cruise Port Limanı'ndaki küçük iskeleye bağlanan mega yatın 28 kişilik mürettebatı bulunuyor. Lüks mega yatta, jakuzi (güvertede), asansör, helikopter pisti, plaj salonu, güzellik salonu, sauna, buhar odası, açık bar, spa, yüzme platformu, dip havuz ve dalma havuzu, barbekü hizmetleri var.


İspanya'nın Vilanova Limanı'ndan geldiği öğrenilen yat bir süre daha ilçede kaldıktan sonra İzmir Aliağa'dan 7 tankerle 200 bin litre yakıt ikmali yapıp gideceği, yakıt ve diğer ikmalle için bir milyon liradan fazla ödeme yapacağı belirtildi. - MUĞLA

Cayman Adaları, Marmaris, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 05:16 Kaynak: İHA
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