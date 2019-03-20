Dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu
1 saat önce
BM'nin yayımladığı Dünya Mutluluk Raporunda, Finlandiya'nın birinciliğe yerleşirken ilk 10 arasında 5 İskandinav ülkesi yer aldı.
BM'nin yayımladığı Dünya Mutluluk Raporunda, Finlandiya'nın birinciliğe yerleşirken ilk 10 arasında 5 İskandinav ülkesi yer aldı.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 03:45
Beşiktaş Zirveden Sonunculuğa Düştü!
Sosyete Kasap Nusret'ten Dev Yatırım! Park Hyatt Oteli 50 Milyon Euroya Devraldı
Hong Kong'da Konut Yapacak Yer Kalmayınca 80 Milyar Dolarlık Yapay Ada Yapmaya Karar Verdiler
Doğu Ekspresi, Atlı Kızaklara İlgiyi Artırdı