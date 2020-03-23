Dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu - Son Dakika

Dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu

6 saat önce

2020 Dünya Mutluluk raporuna göre, dünyanın en mutlu ülkesi yine Finlandiya olurken, Türkiye'nin bu listeye 93'üncü sıradan giriş yaptığı görüldü.

Dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu, System.String[]

2020 Dünya Mutluluk raporuna göre, dünyanın en mutlu ülkesi yine Finlandiya olurken, Türkiye'nin bu listeye 93'üncü sıradan giriş yaptığı görüldü. Böylelikle Türkiye'nin diğer yıllara oranla mutluluk endeksinde gerileme kaydettiği görüldü.

Medya takip kurumu Ajans Press, mutluluk ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve PRNet'in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre sadece bu yıl içinde mutluluk ile alakalı basına 22 bin 953 haber yansıdığı tespit edildi. Diğer yıllara bakıldığında ise 2019 yılında 110 bin 867 2018 yılında 140 bin 439 ve 2017 yılında 131 bin 892 olarak kaydedildi. Böylelikle yıllara göre mutlulukla alakalı haberler adetlerinde değişkenlik gösterdiği görüldü. Mutluluk endeksleri oluşturulurken, kişi başına düşen gelir, sosyal destekler, sağlıklı yaşam süresi, güven, cömertlik, sosyal özgürlükler gibi parametreler göz önünde bulunduruldu.

İSKANDİNAV ÜLKELERİ BAŞI ÇEKİYOR

Ajans Press'in, Birleşmiş Milletler 2020 Yılı Dünya Mutluluk Raporu verilerinden elde ettiği bilgilere göre, dünyanın en mutlu ülkesi yine Finlandiya oldu. Finlandiya bu anlamda birinciliği başka ülkelere kaptırmazken, Türkiye'nin bu listeye 93'üncü sıradan giriş yaptığı görüldü. Böylelikle Türkiye'nin diğer yıllara oranla mutluluk endeksinin düştüğü kaydedilirken, 2019 yılında 79, 2018 yılında 74, 2017 yılında ise 69'uncu sırada yer aldığı saptandı. 2020 yılında dünyanın en mutlu ilk 10 ülkesi ise şu şekilde sıralandı; Danimarka, İsviçre, İzlanda, Norveç, Hollanda, İsveç, Yeni Zelanda, Avusturya ve Lüksemburg.

(İHA)

Finlandiya, Türkiye, Ajans, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:00 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yaş engeline takılan 66 yaşındaki Arif Verimli, Müge Anlı'nın canlı yayınına çıkamadı
Bir kentimizde uyarıları dikkate alan yok! Cadde ve sokaklar dolup taştı Polis "Ölmek mi istiyorsunuz?" diye uyardığı yaşlıları kolonya sıkarak evlerine gönderdi Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay: Sokağa çıkma yasağının gerekli olduğunu düşünmüyorum
Çin'in Vuhan kentinde virüse yakalanan gençlerin yüzde 0.3'ü hayatını kaybetti Çin'in Vuhan kentinde virüse yakalanan gençlerin yüzde 0.3'ü hayatını kaybetti         
11:04
15 Türk bilim insanının geliştirdiği ve %99,9 oranında doğruluk gösteren tanı kitleri 15 ülkeye ihraç ediliyor 15 Türk bilim insanının geliştirdiği ve %99,9 oranında doğruluk gösteren tanı kitleri 15 ülkeye ihraç ediliyor         
11:00
Dezenfektan hırsızları kamerada! Önce ellerine sıkıp sonra çaldılar Dezenfektan hırsızları kamerada! Önce ellerine sıkıp sonra çaldılar         
10:52
Erzurumlu dönerci 2 ay çalışmayacak olan işçilerinin maaşını karşılayacak Erzurumlu dönerci 2 ay çalışmayacak olan işçilerinin maaşını karşılayacak         
10:48
Kolombiya'da cezaevinde koronavirüs isyanı! 23 kişi hayatını kaybetti Kolombiya'da cezaevinde koronavirüs isyanı! 23 kişi hayatını kaybetti         
10:21
Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyesinde! İşte dolarda son durum Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyesinde! İşte dolarda son durum         
10:00
Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak koronavirüse yakalandı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak koronavirüse yakalandı         
09:17
Koronavirüs sebebiyle trafik yoğunluğunda gözlenen düşüş devam ediyor Koronavirüs sebebiyle trafik yoğunluğunda gözlenen düşüş devam ediyor         
09:17
Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar         
09:05
Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi         
08:45
"Hastalık yokken, 'Yok' dedik" diyen Koca, virüsle mücadelede yeni sloganı duyurdu: Hayat Eve Sığar         
07:56
Ankara'da karantinadan kaçan şahsı, polis ekipleri evinde buldu Ankara'da karantinadan kaçan şahsı, polis ekipleri evinde buldu         
07:52
Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu, EURO 2020'de forma giyemeyecek Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu, EURO 2020'de forma giyemeyecek         
07:43
Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu         
06:35
Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı         
06:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 17:23:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]