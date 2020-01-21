Dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya'da intihar oranı neden bu kadar yüksek? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya'da intihar oranı neden bu kadar yüksek? - Son Dakika Dünya

Dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya'da intihar oranı neden bu kadar yüksek?

6 saat önce

Dünyanın en mutlu ülkeleri sıralamasında yıllardır üst sıralarda yer alan Finlandiya, intihar vakalarının da en çok görüldüğü yerlerin başında geliyor.

Dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya'da intihar oranı neden bu kadar yüksek?, System.String[]

Dünyanın en mutlu ülkeleri sıralamasında yıllardır üst sıralarda yer alan Finlandiya, intihar vakalarının da en çok görüldüğü yerlerin başında geliyor. Finlandiya'yı en mutlu ülkeler listesinde Danimarka, Norveç ve İzlanda gibi özgürlük, eğitim, sağlık hizmetleri, gelir seviyesi gibi insan yaşamını kolaylaştıran unsurların gelişmiş olduğu diğer İskandinav ülkeleri takip ediyor.


Dünyanın en büyük ekonomisine sahip Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ise en mutlu ülkeler listesinde 19'uncu sırada. Verilere bakıldığında Finlandiya'da her 100 bin kişide görülen intihar oranı 11.6 iken, ABD'de bu rakam 10.1 civarında. Refah seviyesinin iyi olduğu İskandinav ülkeleri de intihar vakaları oranının yüksekliğiyle dikkat çekiyor.

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Finlandiya, Danimarka, Norveç, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 08:32 
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