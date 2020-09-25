Dünyanın en önemli akü buluşmasında AKO Akü'ye yoğun ilgi - Son Dakika

Dünyanın en önemli akü buluşmasında AKO Akü'ye yoğun ilgi

AKO Grup bünyesinde faaliyet gösteren AKO Akü, Ar-Ge çalışmalarından "Start-Stop Akülerin Kullanım Ömrünü Uzatmak ve Performans Verimliliği Korumak" konulu sunumuyla dünyada akü sektörünün en etkili konferansı sayılan ELBC'de yoğun ilgi gördü.

Dünyanın en önemli akü buluşmasında AKO Akü'ye yoğun ilgi, System.String[]

AKO Grup bünyesinde faaliyet gösteren AKO Akü, Ar-Ge çalışmalarından "Start-Stop Akülerin Kullanım Ömrünü Uzatmak ve Performans Verimliliği Korumak" konulu sunumuyla dünyada akü sektörünün en etkili konferansı sayılan ELBC'de yoğun ilgi gördü.

AKO Grup'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin yerli sermayeli sanayi gücü AKO Grup bünyesinde faaliyet gösteren AKO Akü, Türkiye'nin akü üretiminde teknolojinin zirvesi kabul edilen Matrix Press (Punch) ve Kaizen Tüneli üretim modelleriyle üretim yapan tek üreticisi olma özelliği taşıyor.

AKO Akü, dünyanın en önemli sektörel buluşmalarından olan ve bu yıl video konferans sistemiyle gerçekleştirilen 17. Avrupa Kurşun Akü Konferansı'na (ELBC) sunum yapmak için davet edildi.

AKO Akü'nün, özellikle Stop-Start teknolojili araçlar için yapılan Ar-Ge ve ürün çalışmalarının bu teknolojinin gelişimine sağladığı katkı temelinde gerçekleşen ve büyük ilgi gören online sunumun yanı sıra, sektörün en önemli uluslararası yayın organı "Batteries International" Dergisi'nde, sunumu gerçekleştiren AKO Akü Ar-Ge Mühendislik Müdürü Yıldırım Eydemir imzası ile bir makaleye de yer verildi. "Start-Stop Akülerin Kullanım Ömrünü Uzatmak ve Performans Verimliliği Korumak" başlığı ile yayınlanan makale, 30 yılı aşkındır yayınlanan, yılın her çeyreğinde 90 farklı ülkede sektörün önde gelen isimlerince 11 binin üzerinde okunan derginin 22-24 Eylül 2020 ELBC özel sayısında yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AKO Akü Genel Müdürü Dr. Hulki Büyükkalender, EFB akülerin, elektrikli araçlara geçiş dönemi öncesi en iyi akü teknolojisi olarak kabul gördüğünü belirterek, "AKO Akü'nün yüzde 100 yerli yatırım ve yerli Ar-Ge ile geliştirdiği yeni nesil EFB Aküler (Enhanced Flooded Battery-Geliştirilmiş Sulu Akü) tüm Stop-Start teknolojili araçlarda kullanıma uygun üstün özelliklerle dikkat çekiyor, bu alanda Ar-Ge çalışmalarımızla Avrupa'nın fikir önderleri arasında gösteriliyoruz. AKO Akü Ar-Ge merkezinde yürüttüğümüz çalışmalar, Start-Stop araçlarda bulunan EFB akünün morfolojik yapısı değiştirilerek ömrü boyunca performansının güç kaybetmeden etkin olmasını sağlıyor. Bu çalışmayı, aldığımız davet üzerine bu alanda dünyanın en önde gelen etkinliği olan ELBC video konferansında canlı yayınla sunduk ve soru cevap kısmında merak edilen sorulara yanıt verdik. Çalışmamız aynı zamanda, sunumu da gerçekleştiren AKO Akü Ar-Ge Mühendislik Müdürümüz Yıldırım Eydemir'in imzasıyla sektörün en önemli uluslararası mecrası 'Batteries International' Dergisi'nin ELBC özel sayısında da yer aldı." ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki dönemde standart starter akülerin büyük oranda EFB ve AGM teknolojili akülere dönüşmesinin öngörüldüğünü kaydeden Büyükkalender, şu bilgileri paylaştı:

"AKO Akü üretim tesisimizin Matrix Press teknolojisiyle rekabetten ayrışan altyapısı, kuruluş aşamasında EFB ve AGM teknolojisine uyumlu olarak tasarlanmıştı ve şimdi bu yeni nesil aküleri tüketiciye sunuyoruz. Akülerimizin, çevrim sayısı ve tekrar marş basma sayısında rekabete oranla çok üstün performans sergilediğini testlerle belirledik. Yeni nesil EFB teknolojisine uygun akülerimizle, ülkemizde yeni model araçlarla birlikte günden güne büyüyen ihtiyacı en kaliteli ürünle karşılıyoruz. EFB akülerimizin, ihracat pazarlarımızda, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere gelişmiş ekonomiye sahip ülkelerde rekabet gücümüzü artıracağına inanıyoruz."

AKO Akü tarafından konvansiyonel morfolojik yapıda geliştirme yapılarak üretilen yoğunlaştırılmış enerjiye sahip EFB teknolojili aküler, Türkiye'de sadece AKO Akü'de kullanılan Matrix Press (Punch) ve KAİZEN Tüneli teknolojisi ile güçlendirilmiş iç yapısı ve özel geliştirilmiş kimyasal yapısı sayesinde aynı kapasitedeki benzer bir aküye göre 2 kat daha fazla yüksek çevrim ömrü sunuyor.

AKO Akü'nün geliştirdiği yeni nesil EFB aküler, testlerle kanıtlanmış söz konusu teknolojiye özel geliştirilmiş aktif madde ile geleneksel standart akülere oranla 10 kat daha fazla çevirim sayısı (şarj-deşarj) özelliği sunuyor. Ayrıca standart akülere göre çok daha yüksek vibrasyon dayanımı da elde ediliyor.

Araştırma Geliştirme, Avrupa, Matrix, Nesil, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 16:03 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Dünyanın en önemli akü buluşmasında AKO Akü'ye yoğun ilgi - Son Dakika Ekonomi

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