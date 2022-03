DÜNYANIN EN ÖNEMLİ ROBOT YARIŞMASINDA ÜLKEMİZİ TEMSİL EDECEKLER - Son Dakika

İSTANBUL'da düzenlenen First Robotik Yarışması'nda 49 takım arasından sıyrılan Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takımı şampiyon oldu. "İSTANBULLS 6064" takımı, Nisan ayında Amerika'da düzenlenecek olan robot yarışmasında ülkemizi temsil edecek.

Türkiye'nin en köklü devlet okullarından Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İstanbul'da düzenlenen First Robotik Yarışması bölgesel ayağında şampiyon oldu. Aralarında Kazakistan, İsviçre, Libya, Endonezya, Brezilya'nın da olduğu 49 takım arasından sıyrılan 'İSTANBULLS 6064' robot takımı birinci oldu. Dört öğretmen ve 10 öğrenciden oluşan robot takımı 7 yıldır yarışmalara katılıyor. 150 bin liraya mal olan ve geri dönüşüm malzemelerinden de yararlanarak yaptıkları robotun yazılımı da öğrencilere ait. İstanbul'da aldıkları şampiyonlukla Amerika'nın Houston şehrinde düzenlenecek yarışmaya katılma hakkı kazanan öğrenciler destek bekliyor.

"İTTİFAK KAZANAN ÖDÜLÜNÜ ALDIK"

Elektronik öğretmeni Hasan Bilgin "Biz Şişli Endüstri Meslek Lisesi takımı olarak 'İSTANBULLS 6064' olarak uluslararası bir yarışma olan First Robotic Competition (FRC)'da İstanbul Regional'da ittifak olarak kazanan ödülünü aldık. Bu seneki oyuna göre, yaklaşık 35 santim büyüklüğünde topları belli hedeflere ulaştırıp kimi zaman otonom kimi zaman da öğrencilerin kullanımıyla oyunun temasına uygun görevleri gerçekleştirdi" dedi.

"ROBOT YARIŞMALARININ ŞAMPİYONLAR LİGİ"

Şişli Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Bülent Aytaç, "Okulumuz bir devlet okulu. Robot takımımız da dört mentor öğretmenimizin eşliğinde on öğrencimiz çalışmaktadır. Biz bu çalışmaları yürütürken sponsor firmalarımızın destekleri hem yarışmaya katılabilmeleri hem de çalışmaların yürütülebilmesi açısından çok önemli. İstanbul Regional'da okulumuzun robot takımı 'İSTANBULLS' şampiyon oldu. Amerika'nın Houston şehrinde düzenlenecek olan uluslararası robot yarışmasına 'Robot yarışmalarının Şampiyonlar Ligi'ne gitme hakkı kazandı. Takımımız inşallah Amerika'ya gidip ülkemizi temsil edecek. Burada sponsor firmalarımızın destekleri ve yeni sponsorlara da ihtiyacımız olacaktır" diye konuştu.

"MEZUNLARIMIZ DA DASTEK VERİYOR"

Robot takımının mentorlarından Teknik öğretmen Fırat Sevim 'Bizim çok mezunumuz oldu. Ama mezunlarımız takımımızı bırakmıyorlar. Bize yardımcı olmak üzere özellikle etkinliklerden önce, sezondan önce geliyorlar. Aynı zamanda yurtdışında çalışan, okuluna devam eden öğrencilerimiz var. Onlar da takımımızın yurtdışındaki ayağı oluyorlar" şeklinde konuştu.

"İLK YILIMDAN İTİBAREN EKİPTEYİM"

Robot takımının en genç üyesi dokuzuncu sınıf öğrencisi İrem Özyağcı 'Okulun ilk yılından itibaren robot ekibine girdim. Robot ekine katılmak ister misiniz' diye sorunca ekibe kendi isteğimle girdim. Daha önce robotik kursuna katıldığım için katılmak istedim" dedi.

"PNÖMATİK SİSTEME AĞIRLIK VERDİK"

Takım kaptanı İbrahim Konuk, "Geçen sene de bu sene de takımdayım. Geçen sene pandemi nedeniyle çok aktif olamadık ama bu sene gayet aktifiz. Bu şampiyonluğumuz da katkı sağladı. Ben takım kaptanıyım. Takıma mekanik anlamda katkı sağladım. Bunun yanı sıra robotumuzu geliştirdiğimiz özelliklerde tırmanmamız pnömatik. Genel anlamda da pnömatik (Gaz basıncını mekanik harekete çevirme amaçlı eğitim ve uygulama) sisteme ağırlık verdik" diye konuştu.

"HERKES BAŞARI ALMAK İSTİYOR"

Driver Alper Tezcan "Robotu ben kullanıyorum. Robotta driver olmak farklı bir şey. Tüm takım driverin üzerine olmuş oluyor. Herkes bir başarı almak istiyor. Onun için bizim de üzerimizde çok yük olmuş oluyor. Bizim robotumuzda önce yazılım periyodu var. Orada tek top atıyoruz. Ondan sonra kontrol bizim ellimize geçiyor. Oyun kurallarına göre top toplayıp topları atmamız gerekiyor. Bir iki puanlık bölüm var. Bir de bir puanlık bölüm var. Biz robotumuzla beraber iki top atıyoruz. Son otuz saniye tırmanmaya gidiyoruz. Bu şekilde bir strateji belirleyip daha çok puan toplayıp kazanmaya çalışıyoruz" dedi.

YARIŞMA HAKKINDA

First Robotik Yarışması (FRC) uluslararası liseler arası robotik yarışmasıdır. Her yıl, lise öğrencilerin takımlar, koçlar ve mentorlar altı haftalık zaman diliminde 56 kilo ağırlığında oyun oynayan robot inşa ederler. Robotlar topları hedef yerlere atmak, diskleri belirli hedeflere atmak, barlara asılmak ve robotları denge kirişlerinde dengelemek gibi görevler tamamlarlar. Oyun gerekli görevlerle her yıl değişir. Takımlara standart parça seti verilirken aynı zamanda kendilerine bir bütçe yaratıp özel parçalar almaları veya üretilmesine teşvik edilir.