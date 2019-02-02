Dünyanın En Önemli Seramik Fuarı Unicera 2019 Başlıyor

Banyo ürünleri, zemin-duvar kaplamaları, seramik işleme teknolojileri, mutfak ürünleri, dekorasyon ürünleri, ambalajlama, depolama gibi pek çok ürün grubunun bir arada sergileneceği UNICERA, sektöre yön veren bin 200'ün üzerinde markanın katılımı ile gerçekleşecek.Fuar 100 bin metrekare alanda organize edilecek.

Türkiye'nin en büyük ihtisas fuarı UNICERA, CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık, Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği (TIMDER) ve Türkiye Seramik Federasyonu (TSF)iş birliği ile organize ediliyor. TİMDER Başkanı ve iş insanı Aydın Eşer "Bugüne kadar yapılan UNICERA fuarlarının en kapsamlısını organize edeceğiz. Sektörün liderleri burada olurken evini, banyosunu ve mutfağını yenilemek isteyenler için de iyi bir fırsat olacağını söyleyebilirim" diye konuştu.

UNICERA Fuarı'nı global bir kimliğe kavuşturma adına uzun süredir verdikleri mücadelenin meyvelerini topladıklarını söyleyen Eşer; "UNICERA, uzun yıllardır iç pazarda üreticilerimizin müşteri portföyünü genişleten ve yabancı alım heyetlerinin ve yabancı ziyaretçilerin katılımıyla ihracat oranlarını yükselten bir fuar olarak öne çıkıyor. Fuarların global kimliklerini pekiştiren unsurların başında, uluslararası marka değerine sahip yabancı firmaların stantlarıyla boy göstermelerinin geldiği gerçeğinden hareketle bu yılki fuarımızda; İtalya, İspanya, Almanya başta olmak üzere, Portekiz, Mısır, Hindistan, Çin, Tayvan, Sırbistan ve İran'dan gelen firmalara da stant ayırdık, onlar da yerli firmalarla birlikte yeni ürün ve modellerini sergileyecekler.

Fuarı İspanya Banyo Ekipmanları Derneği (ASEBAN), İtalyan Seramik Makineleri ve Ekipmanları Üreticileri Birliği (ACİMAC), Confindustria Ceramica İtalia (EDI. CER SPA), Italian Trade Agency (ITA) kuruluşları destekliyor.Ticaret Bakanlığı tarafından da desteklenen fuara Almanya, Avusturya, Belçika, Brezilya, Fransa, Hindistan, İngiltere, İran, İspanya, İtalya, Malezya, Pakistan, Peru, Portekiz ve Rusya gibi 38 büyükelçiliğin 100'e yakın ticari ataşesi de katılımcı ve ziyaretçi desteği sağlıyor.

UNICERA FUARI SERAMİK SEKTÖRÜNÜ DAHA DA BÜYÜTECEK

Fiyat avantajı, kolay ulaşılabilirlik ve kaliteli üretimle büyüklüğünü 3 milyar dolara ulaştıran seramik sektörü, UNICERA Fuarı ile büyümesi önümüzdeki dönemde de devam edecek. CNR Holding, 2017 yılında, BIA'yı (Business Intelligence Agency) hayata geçirdi. Bu yatırım ile fuarların yabancı alıcı rakamını artırmayı hedefleyen CNR, 2018'de düzenlediği fuarların yabancı alıcı rakamlarında yüzde 50'lik bir artış yakaladı. Uluslararası İş Geliştirme Departmanı'nın da desteği ile hayata geçirilen ve toplam 11 milyon dolarlık bir yatırım yapılan Global Pazar İstihbarat Sistemi ile dünyanın dört bir yanından sektör alıcıları UNICERA'ya davet edildi. Bu alıcıların ihtiyaçları doğrultusunda Türk firmaları ile buluşması sağlanacak. Yabancı alıcılarla iletişime geçerken, özellikle farklı ülkelerden seramik, banyo ve mutfak alımı yapan ve daha önce Türkiye pazarına girmemiş alıcılara ulaşılıyor. CNR Holding, BIA (Business Intelligence Agency) sisteminin katkısıyla bu yıl UNICERA'nın yabancı alıcı oranında en az yüzde 50 artış sağlamayı hedefliyor.

SEMİNERLER SEKTÖRÜN GELECEĞİNE YÖN VERECEK

Banyo ürünleri, zemin-duvar kaplamaları, seramik işleme teknolojileri, mutfak ürünleri, dekorasyon ürünleri, ambalajlama, depolama gibi pek çok ürün grubunun bir arada sergileneceği UNICERA Fuarı, sektöre yön veren markaların yeni ürün ve hizmetlerine ev sahipliği yapacak.

İtalya, İspanya, Almanya başta olmak üzere, Portekiz, Mısır, Hindistan, Çin, Tayvan, Sırbistan ve İran'dan gelecek olan firmalar, UNICERA'da yeni ürün ve modellerini sergileyecek. Fuar, sektörün geleceğini yakından ilgilendiren çok sayıda etkinliğe de ev sahipliği yapacak. Fuar sırasında düzenlenecek seminerler, sektörün geleceğine yön verecek. İtalya'danGiuseppeScutellà, Carlo Ciciliot, Antonio BULLO, PaoloD'arrigo, FAS'tan Hicham Lahlou İspanya'dan Valentin Garcia, Bern Donadeu, Eduardo Villalón ve Almanya'dan Johann Dück'ün yer alalacağı bu seminerlerde sektördeki yeni trendler ziyaretçilerle paylaşılacak.