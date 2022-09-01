Yerel saatle 19.15'te (17.15 GMT), Portekiz 'den gelen ve Suudi Arabistan 'ın Yenbu Limanı'na giden gemilerden birinin Süveyş Kanalı'ndan geçerken yönlendirme sistemlerinde teknik bir sorun çıkması sonucu hafifçe karaya oturduğunu ve kanalın güney kesiminde deniz trafiğinin durduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Süveyş Kanalı, Mısır, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Süveyş Kanalı'nda tankerin karaya oturması sonucu duran deniz trafiği yeniden açıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.