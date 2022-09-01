Süveyş Kanalı'nda tankerin karaya oturması sonucu duran deniz trafiği yeniden açıldı - Son Dakika
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Süveyş Kanalı'nda tankerin karaya oturması sonucu duran deniz trafiği yeniden açıldı

01.09.2022 03:18
Süveyş Kanalı'nda tankerin karaya oturması sonucu duran deniz trafiği yeniden açıldı

Dünyanın en önemli su yollarından Mısır'daki Süveyş Kanalı'nda bir petrol tankerinin karaya oturması sonrası duran deniz trafiği normale döndü.

Dünyanın en önemli su yollarından Mısır'daki Süveyş Kanalı'nda bir petrol tankerinin karaya oturması sonrası duran deniz trafiği normale döndü.

Süveyş Kanalı Kurumu Sözcüsü George Safvet, Mısır'ın özel televizyon kanalı Extra News'e konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yerel saatle 19.15'te (17.15 GMT), Portekiz'den gelen ve Suudi Arabistan'ın Yenbu Limanı'na giden gemilerden birinin Süveyş Kanalı'ndan geçerken yönlendirme sistemlerinde teknik bir sorun çıkması sonucu hafifçe karaya oturduğunu ve kanalın güney kesiminde deniz trafiğinin durduğunu söyledi.

Sözcü Safvet, olay üzerine acil durumlar için kanalda bulunan römorkörlerle müdahale edilerek tankerin başarıyla yüzdürüldüğünü ve deniz trafiğinin tekrar normale döndüğünü belirtti.

Süveyş Kanalı

Gemi geçişine 17 Kasım 1869'da açılan kanalın yapımı 10 yıl sürdü. Kanalın yapımında 1 milyondan fazla Mısırlı çalıştı. Akdeniz ve Kızıldeniz'i birbirine bağlayan 193 kilometre uzunluğundaki kanal, 220 metre genişlik ve 24 metre derinliğe sahip.

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Kaynak: AA

Süveyş Kanalı, Mısır, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Süveyş Kanalı'nda tankerin karaya oturması sonucu duran deniz trafiği yeniden açıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Süveyş Kanalı'nda tankerin karaya oturması sonucu duran deniz trafiği yeniden açıldı - Son Dakika
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