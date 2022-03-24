Dünyanın en pahalı baharatı 'Safran' bitkisi konusunda 65 kadına eğitim verildi - Son Dakika

Dünyanın en pahalı baharatı 'Safran' bitkisi konusunda 65 kadına eğitim verildi

KARABÜK - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen ve "dünyanın en pahalı baharatı" olarak bilinen safran konusunda eğitim alan kadınlara sertifikaları verildi.

Turuncu Kalkınma ve Kadın Derneği tarafından "Safranbolu'da kadın doğa ile el ele" projesi kapsamında ilçede yetiştirilerek boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanılan safran hakkında kadınlara eğitim verildi. 50 kişiyle sınırlandırılan ve Öğretmenevi'nde verilen eğitime yoğun talep olması nedeniyle kontenjan sayısı 65'e çıkartıldı. Ziraat Yüksek Mühendisi Ahmet Küçükhaskul ile Sevilay Yiğit safranın geçmişi hakkında bilgilendirmede bulunurken, dünyanın en pahalı baharatını ekmek isteyen katılımcıların sorularını cevapladı. Eğitimin sonunda katılımcılar için sertifika töreni düzenlendi. Törene Karabük Valisi Fuat Gürel ile eşi Özlem Aras Gürel, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan eşi Zahide Ceylan, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Garip Gümüş, kurum müdürleri ve ilçe protokolü katıldı.

Tören öncesi konuşan Vali Gürel, modern çağda şehirlerde kadınların arka plandaymış gibi durduğunu belirterek, "Aslında kadınların omuzlarında çok büyük yükler var" dedi.

Turuncu Kalkınma ve Kadın Derneği'ni kadınların istihdamı için 4 yıl önce kurduğunu kaydeden Dernek Başkanı Zahide Ceylan, "Kendi bölgemize mal olmuş safranı yetiştirip, ilk adımı atalım dedik" ifadelerini kullandı.

Ceylan, eğitime katılan kadınlarla birlikte kooperatifleşmeyi hedeflediklerini söyledi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından kadınlara sertifikaları verildi.