Dünyanın en pahalı çiçeği - Son Dakika

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Dünyanın en pahalı çiçeği

27.04.2022 10:22
Dünyanın en pahalı çiçeği

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı kırsal mahallelerin geçen yaz yangında etkilenen bölgelerde endemik bitki 'ayı gülleri' açmaya devam ediyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı kırsal mahallelerin geçen yaz yangında etkilenen bölgelerde endemik bitki 'ayı gülleri' açmaya devam ediyor. Koruma altında olan bu çiçekleri koparmanın cezası ise 109 bin 593 Türk Lirası.

Geçtiğimiz yaz çıkan orman yangınlarının ardından Marmaris'in dağlarında yanan ağaçların içinde görsel şöleni andıran 'ayı gülleri' küllerinden doğarak yeniden açtı. Marmaris'te Nisan ve Mayıs aylarında sadece bir bölgede yetişen ve Türkiye'de Afyonkarahisar ve dünyada Güney Avrupa'da görülen, 'şakayık' da denilen 'ayı gülleri' endemik bitkileri koruma altında tutuluyor.

Marmaris Ağaçlandırma ve Doğa Koruma Derneği Başkanı Ali Demirtaş, "Ayı gülleri ya da şakayık diye bilinen bu bölgeye özgü endemik bir bitki. Buralar yanarken buraya gelip baktığımızda, çok endişelenmiştik, bir daha çıkar mı çıkmaz mı diye. Köklü bir soğanı olduğu için çıkıp çıkmayacağından tam emin olamamıştık ama çıkmış şükür. Şu anda çok güzel bir durumda, üzerinde arılar polen alıyor doğanın yeşerdiğini görüyoruz. Tek korkumuz, bu bölümler yanmış durumda, kesim yapılırken buraya yol açma gibi bir hata yapılmaz ve bunlar yok edilmez. Çünkü bu Marmaris'e özgü bir çiçek türü ve korunması gerekir. Biz de Marmaris Ağaçlandırma ve Doğa Koruma Derneği olarak sürekli bu bölgelerde geziyoruz. Elimizden geldiğince değerlerimizi korumaya çalışıyoruz. Yanlış giden işleri ya da yapılması gereken işleri yetkililere bildiriyoruz. Ümit ederim ki tez günde de hemen bu şeyleri atlatacağız ve bu yangının izlerini sileceğiz" şeklinde konuştu.

Marmarisli turizmci Şenay Tokmak ise, "Bu çiçekleri tabii ki yıllardır bu tepeye tırmanırken görürdük. Genelde o zaman ormanın içinde bu kadar çok belli olmuyordu ama şimdi daha çok ortaya çıkmışlar. Ama gerçekten doğa kendisini yeniliyor gördüğünüz gibi. Daha önce ki geçişlerimizde buralarda daha çok çiçek vardı hatta başka renkler de vardı. Bazılarını göremedim şu anda. Eminim aşağı taraflarda daha var memnunum görmekten" dedi.

Şenay Tokmak, ayı güllerini koparmanın cezası ile ilgili olarak, "Ben de geçen sene öğrendim böyle bir ceza olduğunu. Bu sene için yeniden değerleme oranlarına göre 109 bin lira olmuş koparmanın cezası, umarım halkımız da bu konularda bilinçlenir de gelip koparamaz" açıklamasında bulundu.

Milli Parklar yetkilileri tarafından ayı gülleri ve diğer endemik bitkilerin görüldüğü alanlarda sık aralıklar ile kontroller yapılıyor. Bitkilerin kopartıldığını ya da zarar verildiğini tespit ettikleri kişilerin izini dedektif gibi süren ekipler, 109 bin 593 lira para cezası ve adli ceza uyguladıklarını belirtti.

(Güldemet Kızıl - İHA)

Dünyanın en pahalı çiçeği
Dünyanın en pahalı çiçeği
Dünyanın en pahalı çiçeği
Dünyanın en pahalı çiçeği

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Güney Avrupa, Marmaris, Muğla, Bitki, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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