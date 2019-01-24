Dünyanın En Pahalı Etini Yedik - Kilosu 4000 TL - Kobe Beef
1 saat önce
Bu videoda dünyanın en pahalı eti olarak bilinen Kobe Beef yiyoruz.
Bu videoda dünyanın en pahalı eti olarak bilinen Kobe Beef yiyoruz. Bu etin özelliği Japonya
'ya özel olan wagyu adındaki sığırdan alınması. Bu inekler çok özel koşullarda yetiştiriliyor. Bunun sonucunda da ortaya Türkiye
'de kilosu 4000 TL'ye satılan et çıkıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:27 Kaynak: Youtube
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