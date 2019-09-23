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Dünyanın en pahalı kiralık yatı Bodrum'da

1 saat önce

Dünyanın en pahalı kiralık yatı olarak bilinen ultra lüks "Moonlight 2" Bodrum'a demir attı.

Dünyanın en pahalı kiralık yatı Bodrum'da, System.String[]

Dünyanın en pahalı kiralık yatı olarak bilinen ultra lüks "Moonlight 2" Bodrum'a demir attı. Yakıt almadan Atlantik Okyanusu'nu geçen sayılı yatlardan olan Moonlight 2'nin kim için geldiği ise ilçede merak konusu oldu.

Dünyada kiralanan en pahalı yatlardan biri olan "Moonlight 2", yeniden Bodrum'a geldi. 2005 yılında yapımı tamamlanan 91 metre uzunluğunda, 14,5 metre genişliğindeki Malta bayraklı yat, ihtişamıyla dikkat çekti. 118 milyon dolar değerindeki yat ilk yapılışında 85 metre olarak Yunan tersanesi Neorion tarafından inşa edildi. 2015 yılında yatın boyu uzatılarak, 91.4 metreye çıkarıldı. Dünyanın en büyük yüz yatı listesinde de yer alan Moonlight 2, 18 kamarada 36 konuğa konaklama imkanı sunuyor ve ayrıca yatta 34 mürettebat görev yapıyor. Moonlight 2, 7 bin deniz mili üzerinde menzili ile ikmal yapmadan Atlantik Okyanusu'nu geçebiliyor. Yatta iki adet dış bar, sauna, özel restoran, eğlence merkezi ve spor salonu, su jetleri, su sporları ekipmanları ve yattan uzakta dalışlar için kullanılan küçük bir sürat teknesi bulunuyor. Gemi yanaşma iskelesinde demir atan yatı görenler bir daha dönüp bakarken, yatın içerisinde kim olduğu ise ilçede merak konusu oldu.

(İHA)

Atlantik Okyanusu, Bodrum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 07:00 Kaynak: İHA
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