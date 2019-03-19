Son Dakika Haberleri: Dünyanın En Pahalı Şehirleri Belli Oldu

Dünyanın En Pahalı Şehirleri Belli Oldu

42 dakika önce

Dünyanın en pahalı şehirleri listesinde ilk sırayı üç kent paylaştı.

Dünyanın En Pahalı Şehirleri Belli Oldu, System.String[]
Dünyanın en pahalı şehirleri listesinde ilk sırayı üç kent paylaştı.

Araştırma şirketi Economist Intelligence Unit'in "En Pahalı Şehirler 2019" raporuna göre, Paris, Hong Kong ve Singapur en pahalı kentler listesinde ilk sırada yer aldı.

Üç kent, 30 yıldır yapılan araştırmada ilk kez birinciliği paylaşırken, en pahalı şehirler listesinde Paris, Hong Kong ve Singapur'dan sonra sırasıyla Zürih, Cenevre, Osaka, Seul, Kopenhag, New York, Tel Aviv ve Los Angeles bulunuyor.

Listeye Avrupa'dan dört kentin girmesi dikkati çekti.

Economist Intelligence Unit'e göre, en ucuz şehirler de sırasıyla Caracas, Şam, Taşkent, Almatı, Bangalore, Karaçi, Lagos, Buenos Aires, Chennai ve Yeni Delhi oldu.

Araştırma, 133 şehirde ekmek gibi en fazla tüketilen ürünler üzerinden yapılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 12:13 Kaynak: AA

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