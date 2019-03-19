Dünyanın En Pahalı Şehirleri Belli Oldu
42 dakika önce
Dünyanın en pahalı şehirleri listesinde ilk sırayı üç kent paylaştı.
Dünyanın en pahalı şehirleri listesinde ilk sırayı üç kent paylaştı.
Araştırma şirketi Economist
Intelligence Unit'in "En Pahalı Şehirler 2019" raporuna göre, Paris
, Hong Kong
ve Singapur
en pahalı kentler listesinde ilk sırada yer aldı.
Üç kent, 30 yıldır yapılan araştırmada ilk kez birinciliği paylaşırken, en pahalı şehirler listesinde Paris, Hong Kong ve Singapur'dan sonra sırasıyla Zürih, Cenevre
, Osaka, Seul
, Kopenhag
, New York
, Tel Aviv
ve Los Angeles
bulunuyor.
Listeye Avrupa
'dan dört kentin girmesi dikkati çekti.
Economist Intelligence Unit'e göre, en ucuz şehirler de sırasıyla Caracas, Şam
, Taşkent
, Almatı
, Bangalore
, Karaçi
, Lagos, Buenos Aires
, Chennai
ve Yeni Delhi
oldu.
Araştırma, 133 şehirde ekmek gibi en fazla tüketilen ürünler üzerinden yapılıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 12:13 Kaynak: AA
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