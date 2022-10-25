WhatsApp çöktü! Bazı mesajlar iletilemiyor, iletilen mesajlara da cevap verilemiyor

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Facebook, Instagram ve Messenger gibi platformları bünyesinde barındıran Meta'ya ait mesajlaşma uygulaması WhatsApp bugün saat 10.00'da çöktü.

MESAJLAR TEK TIK OLMASINA RAĞMEN KARŞI TARAFA GÖNDERİLİYOR

Sosyal medya kullanıcıları WhatsApp'ın çöktüğünü Twitter üzerinden paylaşırken, şirketten henüz resmi bir açıklama gelmedi. Kullanıcılar gönderilen mesajların tek tıkta kaldığını fakat buna rağmen bazı mesajların karşı tarafa gittiğini aktardı.

WHATSAPP WEB UYGULAMASI DA ÇALIŞMIYOR

Öte yandan WhatsApp'ın masaüstü bilgisayarlarda da kullanılan WhatsApp Web özelliğine de erişilemediği belirtildi. Bazı kullanıcılar ise sosyal medyada benzer sorunun uygulamanın web kısmında da devam ettiğini belirterek tek tık sorununun devam ettiğini yönünde paylaşımlarda bulundu.