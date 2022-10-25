WhatsApp çöktü! Bazı mesajlar iletilemiyor, iletilen mesajlara da cevap verilemiyor - Son Dakika
Üye Girişi

WhatsApp çöktü! Bazı mesajlar iletilemiyor, iletilen mesajlara da cevap verilemiyor

25.10.2022 10:49

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, bu sabah 10.00 itibarıyla çöktü. Sosyal medyada bazı kullanıcılar mesajların iletilemediğini ve "tek tıkta" kaldığını ifade ederken bazı kullanıcılar ise mesajların iletildiğini fakat cevap verilemediğini yazdı.

Facebook, Instagram ve Messenger gibi platformları bünyesinde barındıran Meta'ya ait mesajlaşma uygulaması WhatsApp bugün saat 10.00'da çöktü.

MESAJLAR TEK TIK OLMASINA RAĞMEN KARŞI TARAFA GÖNDERİLİYOR

Sosyal medya kullanıcıları WhatsApp'ın çöktüğünü Twitter üzerinden paylaşırken, şirketten henüz resmi bir açıklama gelmedi. Kullanıcılar gönderilen mesajların tek tıkta kaldığını fakat buna rağmen bazı mesajların karşı tarafa gittiğini aktardı.

WHATSAPP WEB UYGULAMASI DA ÇALIŞMIYOR

Öte yandan WhatsApp'ın masaüstü bilgisayarlarda da kullanılan WhatsApp Web özelliğine de erişilemediği belirtildi. Bazı kullanıcılar ise sosyal medyada benzer sorunun uygulamanın web kısmında da devam ettiğini belirterek tek tık sorununun devam ettiğini yönünde paylaşımlarda bulundu.

YORUMLAR
500
WhatsApp'ta yaşanan sorunla ilgili bakanlıktan açıklama: Servislerdeki kesinti global kaynaklı WhatsApp'ta yaşanan sorunla ilgili bakanlıktan açıklama: Servislerdeki kesinti global kaynaklı Meta'dan milyonlarca kullanıcısı bulunan WhatsApp'ın çökmesiyle ilgili açıklama: Sorunu hızlıca çözmeye çalışıyoruz Meta'dan milyonlarca kullanıcısı bulunan WhatsApp'ın çökmesiyle ilgili açıklama: Sorunu hızlıca çözmeye çalışıyoruz

Whatsapp, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji WhatsApp çöktü! Bazı mesajlar iletilemiyor, iletilen mesajlara da cevap verilemiyor - Son Dakika


Son Dakika
12:10 Ormanda korkunç olay! Talihsiz kadın dev yılana yem oldu
12:02 Bahçeli'den AK Partili Ünal'a tepki: Cumhuriyet'in Türk kültürüne zarar verdiğini iddia edenler talihsiz, tarifsiz ve temelsiz yanlışın pençesindedir
11:50 "Vasiyetimi dahi yazmıştım" diyen Seren Serengil hastalık sürecinde yaşadığı zorlukları sesi titreyerek anlattı
11:49 WhatsApp'ta yaşanan sorunla ilgili bakanlıktan açıklama: Servislerdeki kesinti global kaynaklı
11:35 İstanbul'un göbeğinde fuhuş pazarlığı: 100 TL burada ver, 5 tane kız var, seç birini
11:25 Demokrat Parti (DP) lideri Uysal yanıtladı: Kılıçdaroğlu'nun Alevi olması adaylığını engeller mi?
11:21 Haliç metro köprüsü üzerinde kablolar yanınca seferler durdu
11:16 25 Ekim Güneş tutulması, burçları ne yönde etkileyecek? İşte detaylar...
11:12 MHP lideri Bahçeli'nin Türk Tabipler Birliği'ne yönelik sözleri ayakta alkışlandı
06:35 Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı'nın lüks aracı dikkat çekti! Çekya'dan getirtmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2022 12:13:18. #1.11#
SON DAKİKA: WhatsApp çöktü! Bazı mesajlar iletilemiyor, iletilen mesajlara da cevap verilemiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement