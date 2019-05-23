Son Dakika Haberleri: Dünyanın en prestijli okulları Dubai'de şube açıyor

Dünyanın en prestijli okulları Dubai'de şube açıyor

6 saat önce

Dünyanın önde gelen uluslararası okul ve yükseköğretim kurumlarının şube açtığı Dubai, birinci sınıf eğitim veren bir kent olma yolunda da hızla ilerliyor

Dünyanın en prestijli okulları Dubai'de şube açıyor, System.String[]
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kenti dinamik ekonomisiyle dünyanın başlıca iş merkezlerinden biri. Önde gelen uluslararası okul ve yükseköğretim kurumlarının şube açtığı şehir, birinci sınıf eğitim veren bir kent olma yolunda da hızla ilerliyor.

Dünyadaki birçok prestijli üniversitenin bir arada olduğu ender ülkelerden biri olan BAE'deki okulların 34'ü Dubai'de. 209 özel okulda eğitim gören 290 bin öğrencinin yıllık eğitim ücreti ise yaklaşık 2 milyar euroluk bir sektöre tekabül ediyor.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 11:08 
Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai, Ekonomi
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