Dünyanın en prestijli okulları Dubai'de şube açıyor
6 saat önce
Dünyanın önde gelen uluslararası okul ve yükseköğretim kurumlarının şube açtığı Dubai, birinci sınıf eğitim veren bir kent olma yolunda da hızla ilerliyor
Birleşik Arap Emirlikleri
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 11:08
'nin (BAE) Dubai
kenti dinamik ekonomisiyle dünyanın başlıca iş merkezlerinden biri. Önde gelen uluslararası okul ve yükseköğretim kurumlarının şube açtığı şehir, birinci sınıf eğitim veren bir kent olma yolunda da hızla ilerliyor.
Dünyadaki birçok prestijli üniversitenin bir arada olduğu ender ülkelerden biri olan BAE'deki okulların 34'ü Dubai'de. 209 özel okulda eğitim gören 290 bin öğrencinin yıllık eğitim ücreti ise yaklaşık 2 milyar euroluk bir sektöre tekabül ediyor.
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