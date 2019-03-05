Son Dakika Haberleri: Dünyanın En Prestijli Otomobili Seçildi

Dünyanın En Prestijli Otomobili Seçildi

8 dakika önce

İkonik Alfa Romeo, 2018 Pebble Beach Concours d'Elegance'da "En İyi Otomobil" seçildikten sonra The Peninsula Classics Best of the Best Award ödülünü kazandı.

Dünyanın En Prestijli Otomobili Seçildi, System.String[]

Davete, The Peninsula Classics Best of the Best Award'ın eş kurucusu ve William E. Connor & Associates Ltd.'in CEO'su William E. (Chip) Connor , oyuncu Luke Evans, DJ ve tv yüzü Hannah Bonfman ve girişimci Brendan Faliis gibi isimler katılım gösterdi.

The Peninsula Classic Best of the Best Ödülü Hakkında

Otomotiv dünyasının en iyilerini tanımlayan otomobilleri kutlama arzusunu paylaşan The Hongkong and Shanghai Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Sir Michael Kadoorie, The Peninsula Classics Best of the Best Award ödülünü 2015 yılında eş kurucular William E. (Chip) Connor, Bruce Meyer ve Christian Philippsen ile birlikte başlatılmıştır. Her kurucu üye, klasik otomobil kültürünün ve kusursuz restorasyon projelerinin korunması konusunda ortak bir tutkuya ve beğeniye sahiptir. The Peninsula Hotels sponsorluğunda verilen ödül,dünyanın en seçkin concours etkinliklerinde 'Best of Show' unvanı kazanan sekiz otomobilden birine sunulmaktadır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:30 Kaynak: Bültenler

CEO, Güncel
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