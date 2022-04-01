'DÜNYANIN EN SAÇMA BİNASI' ÇÜRÜK ÇIKTI - Son Dakika
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'DÜNYANIN EN SAÇMA BİNASI' ÇÜRÜK ÇIKTI

01.04.2022 13:35

KAHRAMANMARAŞ'ın 'en sağlam binası' olduğu söylenen ve ocak ayında yıkımına başlanan dünyanın en saçma binasının aslında çürük olduğu belirlendi.

KAHRAMANMARAŞ'ın 'en sağlam binası' olduğu söylenen ve ocak ayında yıkımına başlanan dünyanın en saçma binasının aslında çürük olduğu belirlendi. Binada incelemelerde bulunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'e bilgi veren müteahhit firmanın mühendisleri, yapımda demirin eksik, betonun fazla kullanıldığını, dış cephede kullanılan alüminyumun da güneşi gördükçe alttaki betonun yanarak beton özelliğini kaybettiğini söyledi.

Dünyaca ünlü arama motoru Google'da 'Dünyanın en saçma binası' olarak yapılan aramada ilk sırada çıkan Kahramanmaraş İl Özel İdare Binası'nın yıkım çalışmaları sürüyor. Dış cephe kaplamalarının sökülmesinin ardından vinçler yardımıyla binanın çatısına çıkarılan iş makineleri katlara tek tek yıkarak aşağıya iniyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de çalışmaları yerinde inceledi. İnşaat asansörüyle binanın en üst katına da çıkan Güngör'e bilgi veren müteahhit firmanın mühendisleri, 1994 yılında fore kazıklar üzerine inşa edilen ve 'şehrin en sağlam binası' olduğu öne sürülen 18 katlı binanın, aslında çürük olduğunu söyledi. Mühendisler, binanın yapımında demirin eksik, betonun fazla kullanıldığını, dış kaplamada kullanılan alüminyumun güneş gördükçe betonu yaktığını, bundan dolayı betonun özelliğini kaybettiğini söyledi.

'DEPREM YÖNETMELİĞİNDEKİ BİRÇOK ŞARTI TAŞIMADIĞINI GÖRDÜK'

İncelemelerinin ardından değerlendirmelerde bulunan Hayrettin Güngör, 3'te 2'si kamuya at olan 40 dönümlük alanda gerçekleştirilecek dönüşüm projesi içinde yer alan binanın 2 aya kadar yıkımının tamamlanacağını söyledi. Binanın yıkımına karar vermeden önce kamuoyu araştırması yaptıklarını hatırlatan Güngör, şöyle devam etti:

"Şu an özel idare binasının yıkım çalışmaları hızla devam ediyor. 18 kat, 13 kata indi. Yüklenici firmadan aldığımız bilgilere göre 2 aya kadar buranın yıkımı inşallah gerçekleştirilmiş olacak. Bu binanın 2018'de çıkan deprem yönetmeliğini sağlayıp sağlamadığı yönünde tereddütler vardı. Şu an yıkım çalışmalarını gördüğümüzde sağlam olarak düşündüğümüz bu binanın 2018'de çıkan deprem yönetmeliğinde birçok şartı taşımadığını sizlerle hep beraber gördük."

Hayrettin Güngör ayrıca 40 dönüm alana yapılacak şehir meydanının projesinin netleştiğini ve kısa sürede çalışmaları tamamlayıp ihaleye çıkacaklarını söyledi.

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'Dünyanın en saçma binası'nın yıkımı 2 aya tamamlanacak 'Dünyanın en saçma binası'nın yıkımı 2 aya tamamlanacak 'Dünyanın en saçma binası'nın 5 katı yıkıldı 'Dünyanın en saçma binası'nın 5 katı yıkıldı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'DÜNYANIN EN SAÇMA BİNASI' ÇÜRÜK ÇIKTI - Son Dakika


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