Dünyanın en saçma binasının dev sütunları yıkıldı

Kahramanmaraş'ta vatandaşlar özel idare binasının yıkılışını ilgiyle takip ediyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta vatandaşlar dünyanın en saçma binasının yıkılan son sütunlarını ilgiyle izliyor.

Kahramanmaraş'ta Şehir Meydanı projesi için yıkımına başlanan yapısı ve boyasıyla dünyanın en saçma binası olarak adlandırılan Özel İdare İş Merkezi'nde yıkım işlemleri devam ediyor.

Dulkadiroğlu ilçesinde yer alan toplam 35 bin metrekare alana sahip bölgede önce, eski adliye ve il emniyet müdürlüğü binasının ardından Özel İdare İş Merkezi'nin yıkımına da başlanıştı. İnternet arama motoru Google'a 'dünyanın en saçma binası' yazılıp, görsellerde arama yapıldığında ilk sırada çıkıyordu.

İş makinaları ile 18 katlı binanın çatısından başlanan yıkımda sona doğru gelindi. Binanın caddeye bakan kısmındaki dev kolonlar ise iş makinalarının yardımıyla tek tek devrildi.

Yıllar önce binanın yapılışa şahit olan Kahramanmaraşlılar, binanın yıkılışını da merakla takip ediyor. Güzergahtan geçen vatandaşlar telefonu kameralarıyla son fotoğraflarını çekti.

Binanın yıkılışını izleyen vatandaşların kimisi üzülürken, kimisi de seviniyor. Binanın yıkımının yaklaşık yüzde 80'lik kısmı ise tamamlandı.

1994 yılında iş merkezi olarak yapılan ve mimari yapısı ve renkleriyle dünyaca tanınmıştı. Bina, kent merkezinin birçok noktasından da görülüyordu. Binanın yıkımı ile ilgili Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin bütçesine, 6 milyon 600 bin lira katkı sağlanacak.