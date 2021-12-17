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Dünyanın en saçma binasının son kiracısı da taşınıyor - Son Dakika

Dünyanın en saçma binasının son kiracısı da taşınıyor

17.12.2021 19:17

Dünyanın en saçma binasının son kiracısı da taşınıyorKAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ta Şehir Meydanı projesi için yıkılması planlanan, yapısı ve boyasıyla dünyanın en saçma binası olarak adlandırılan Özel İdare İş Merkezinde son kiracı da çıkıyor.

Dünyanın en saçma binasının son kiracısı da taşınıyor

KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ta Şehir Meydanı projesi için yıkılması planlanan, yapısı ve boyasıyla dünyanın en saçma binası olarak adlandırılan Özel İdare İş Merkezinde son kiracı da çıkıyor. Binada taşınma işleminin birkaç güne tamamlanacağı belirtildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin şehir merkezinde bütüncül bir tarihi doku oluşturacak Şehir Meydanı projesi kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Toplam 35 bin metrekare alana sahip alanda, yapılması planlanan meydan projesi için, eski adliye binası ve il emniyet müdürlüğünün bazı birimlerinin içinde bulunduğu binaların yıkımları tamamlandı.

Proje, aralarında Valilik ve Özel İdare İş Merkezi dahil 25 yapı ve 300 bağımsız birimin yer aldığı adada hayata geçirilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kentsel dönüşüm alanı ilan edilmesiyle başlanan süreçte, Özel İdare İş Merkezi de yıkılacak.

Binada taşıma işlemi yaptıklarını söyleyen Enes Eryılmaz, "Malum yıkım aşamasına gelindi. Biz de taşıma işlemlerini yapıyoruz. Sanırım yıl başında yıkılacak. Bu eşyaları taşımakta bize kısmet oldu. 3 gündür taşıma işlemi yapıyoruz. 3 güne kadar da bitireceğiz. En son Onikişubat Kaymakamlığı vardı onların da taşıma işlemini yapıyoruz. 45 metrelik asansörle en üst kattaki eşyaları taşıyoruz" dedi.

Bir vatandaş ise, "Çok iyi oluyor, bir ucubeden kurtuluyor Kahramanmaraş" dedi.

Kahramanmaraş'ın merkezi konumunda yer alan Özel İdare İş Merkezi binası, 1994 yılında yapıldı. Aradan geçen zamanda sarı, mavi ve kırmızı rengi hem de mimari yapısıyla kısa sürede kentin simgesi haline gelen bina, birçok noktadan da rahatlıkla görülebiliyor.

Bina, ülke sınırlarını aşan ününü ise bu yapısına borçlu. Google'da "Dünyanın en saçma binası" yazıldığında görsellerde ilk sıralarda çıkıyor.

Dünyanın en saçma binasının son kiracısı da taşınıyor
Dünyanın en saçma binasının son kiracısı da taşınıyor
Dünyanın en saçma binasının son kiracısı da taşınıyor
Dünyanın en saçma binasının son kiracısı da taşınıyor

Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dünyanın en saçma binasının son kiracısı da taşınıyor - Son Dakika


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