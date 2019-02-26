Dünyanın En Sağlıklı Ülkesi İspanya, Almanya 23, Türkiye 51'inci Sırada

Bloomberg
'in hazırladığı En Sağlıklı Ülkeler 2019 Endeksi, Ortalama yaşam beklentisi, çevresel faktörler, sigara kullanımı ve obeziteyle mücadele gibi farklı kriterlere göre belinlendi. İlk 10'da ağırlıklı olarak Avrupa
ülkeleri yer aldı. Asya
'nın en sağlıklı ülkesi olarak Japonya
'nın yanı sıra Avustralya
ve İsrail
de ilk 10'a girdi. İspanya
'da ortalama yaşam beklentisinin 2040'a kadar 86 yıla çıkması bekleniyor. Bu durumda İspanya bu alanda dünya lideri olacak. İspanya'yı Japonya, Singapur
ve İsviçre
'nin izleyeceği tahmin ediliyor.
BESLENME ALIŞKANLIKLARI İYİ BİR GÖSTERGE
İspanya'da çocuk, kadın ve yaşlılara yönelik önleyici sağlık hizmetleri sayesinde son 10 yıl içinde kalp-damar hastalıkları ve kanserden ölümlerde azalma görüldü. Araştırmacılar, İspanya ve listede ikinci sırada yer alan İtalya
'daki beslenme alışanlıklarının bu ülkelerin sağlık seviyelerini açıklayabilecek önemli bir gösterge olabileceğine dikkat çekiyor.
Navarra Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin araştırmasına göre sızma zeytinyağı ve fındık-fıstıkla destleklenen Akdeniz
diyetinde, az yağın tercih edildiği beslenme tarzına göre daha az kalp rahatsızlığı görülüyor.
OBEZİTE VE UYUŞTURUCU ABD
"Yİ 35. SIRAYA İTTİ
ABD'de obezitenin yaygın olmasının yanı sıra artan uyuşturucu kullanımı ve intiharlar, dünyanın en büyük ekonomisinin sıralamada gerilemesine neden oldu. Kuzey Amerika
'da, 16'ncı sırada yer alan Kanada
, ABD ve Meksiya'yı geride bıraktı. Listede Küba
, 35'inci sıradaki ABD'nin beş basamak önünde yer aldı.
ABD'de ortalama yaşam beklentisinin görece düşük olması aşırı dozda uyuşturucu kullanımı ve artan intiharlara bağlanıyor. Türkiye
'nin geçen yıla göre 3 basamak yükselerek 51. sırada yer bulduğu listeye Güney Kore
17. sırada, 1.4 milyar nüfuslu Çin
ise 52'nci sırada girdi. Çin'deki ortalama yaşam beklentisinin 2040'da ABD'yi geçmesi bekleniyor.
Listedenin alt sıralarında ise Afrika
ülkeleri var. Son 30'daki ülkelerin 27'si Sahra Altı Afrika'sında. Diğer üç ülke Haiti
, Afganistan
ve Yemen.